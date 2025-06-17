Израиль заявил о ликвидации нового главы генштаба Ирана Али Шадмани: что известно

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по центру Тегерана, ликвидировав новоназначенного главу иранского генерального штаба Али Шадмани. Он был самым высоким военным командиром, приближенным к верховному лидеру страны Али Хаменеи.

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Об этом 17 июня сообщили официальные ресурсы Армии обороны Израиля (IFD). Согласно заявлению военных, их истребители совершили атаку по точным разведывательным данным, полученным разведуправлением.

"И благодаря неожиданной возможности ночью (вторник) ЦАХАЛ нанес удар по укомплектованному командному центру в центре Тегерана и ликвидировал Али Шадмани", – говорится в сообщении.

Там отметили, что Шадмани командовал как Корпусом стражей исламской революции (КСИР), так и иранской армией.

В роли последнего он пробыл несколько дней. Ведь командующим вооруженными силами Ирана его назначили после того, как его предшественник Алаа Али Рашид был ликвидирован в ходе первого удара в рамках израильской операции "Восходящий лев" (Rising Lion).

До устранения своего предшественника Шадмани занимал должность замкомандующего центра управления в чрезвычайных ситуациях "Хатам аль-Анбия" и руководителя оперативного управления в форуме генштаба ВС Ирана. Указанный центр отвечал за управление боевыми операциями и утверждение планов огневой мощи страны.

"Находясь на различных должностях, он непосредственно влиял на оперативные планы Ирана, направленные против государства Израиль", – заявили в ЦАХАЛ о ликвидированном высшем военном офицере.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня начал атаки по территории Ирана в рамках военной операции, направленной против ядерной программы страны, Тегеран атаковал в ответ и, по состоянию на 17 июня, стороны продолжают обмениваться ударами. За это время израильские силы поразили ряд стратегических, военных и ядерных объектов, а также ликвидировали десятки топ-военных КСИР и ученых-ядерщиков в Иране.

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