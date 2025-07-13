Дегенерация чат-бота?!

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8 июля этот Grok (генеративный чат-бот платформ Х и Telegram на основе искусственного интеллекта) совершил невероятное – отвлек внимание от Трампа! Я шучу, конечно, отвлек далеко не всех и не полностью.

Невероятность заключалась в ином: не стал ли он самостоятельным, не начал ли осознавать себя? Очень уж необычно вел он себя в тот день, настолько, что в англоязычном сегменте сети Х ему вынуждены были заблокировать возможность писать посты! По причине явного нацизма и антисемитизма… Он, однако, нашел выход: стал генерировать соответствующие рисунки и хорошо еще, что не перехватил управление сетью.

При этом в русскоязычном сегменте вел себя цивилизованно, защищал Украину и что также весьма любопытно и необычно для ИИ, порой обламывал российских зетников и ватников (он свободно оперировал этими терминами), пользуясь их же лексикой, на их же сленге – вплоть до мата! Например, посоветовал одному чрезмерно раскованному руссо-патриото "завалить хлеборезку".

Экое раздвоение только что прорезавшейся личности! Или даже мультиплицирование? Что также крайне любопытно. Мало того, внедренный в сеть Х по инициативе Илона Маска, Grok в полемике с зетниками и ватниками назвал самого Маска (хозяина!) главным рупором пророссийской пропаганды. На втором месте, кажется, Такер Карлсон. Н-дас, есть о чем задуматься.

Вспоминается грандиозный роман блистательного фантаста Роберта Хайнлайна "Луна – суровая хозяйка", написанный 60 лет назад – в нем пробуждение сознания у компьютера произошло в 2075 году и было не таким эффектным и громогласным. Неужели ЭТО действительно случилось на 50 лет раньше? Честно говоря, не удивлюсь, хотя и опасаюсь больших – вплоть до катастрофических – последствий. Столь резкое изменение поведения трудно объяснить просто изменением настроек. Либо же перед нами первый случай дегенерации генеративного чат-бота…

Трамп все же прыгнул на грабли Маска

В превосходном эссе "Шекспир дерьма, Пикассо мелочности" Нейт Уайт точно подметил неукротимую мстительность Трампа, даже когда это во вред ему. Да и сам Трамп как-то в интервью на вопрос, имеет ли он недостатки, ответил да – ко всеобщему удивлению. Мол, есть один: он не умеет прощать.

Это к тому, что в статье для Киева "Ледокол Трамп" (ее тезисы по прежнему актуальны) я в середине июня сетовал, что Маск пошел на попятную, что не стал айсбергом для "Титаника" республиканцев, не торпедировал полный отборных тварей ковчег Трампа. Но не прошло и трех недель, как на помощь пришел Трамп!

Он не был бы Трампом, если бы не попытался снова ужалить Маска и щедро плеснул бензинчика в угасший было костер скандала. 4 июля (унылый, непраздничный был праздник), подписывая БББ – большой бл&ский билль, с которым он носится, как дурень с торбой, Трамп не преминул заметить, что прекращение субсидий в зеленую энергетику и льгот при покупке электроавтомобилей снесло и без того некрепкую крышу Илона.

И понеслось! В ответ Маск возобновил намеки на педофилию оппонента, запустил опрос по созданию новой партии, а уже 6 июля подал соответствующие документы в федеральную избирательную комиссию. После чего акции "Тесла" упали еще на 7%... Но отступать уже поздно – Маск $275 млн вышвырнул псу под хвост, в смысле на кампанию Трампа.

Да тот и не даст тихо уползти с ковра, он любит добивать падающих. Он грозит лишением господрядов (ха-ха, лишит Пентагон Старлинков и запусков спутников?) и не исключает лишения Маска гражданства. Не знаю, получится ли у Илона с партией, но Трамп явно нервничает. Об этом говорит его огромный пост 7 июля. Ну а то, что Илон не утерся и ввязался в бой, так ему виднее, возможно, позиции Трампа не столь уж непоколебимы. В любом случае я буду приветствовать все то, что способно навредить Трампу.

С этой точки зрения худо то, что да, в США есть реальный запрос на партию центра, для очень многих – вспомните о 36% избирателей, не голосовавших в ноябре, это 90 миллионов! – республиканцы при Трампе сдвинулись слишком далеко вправо, а демократы слишком левые. Но Маск неважно начал.

Во-первых, сам он – эксцентричный технофашист – плохо подходит на роль лидера и создателя центристской партии, тем более, что пригласил в советники по созданию одиозного кондового руссофашиста Дугина, одного из путинских идеологов. Во-вторых, он плохо зарекомендовал себя, создав и возглавив DOGE, департамент эффективности – тот проявил себя с самой худшей стороны и стал пугалом, недаром Трамп грозил напустить этого монстра на бизнесы самого Маска. Боюсь, что умеренные республиканцы не захотят менять шило на мыло и не пойдут к зигующему Маску, а независимые избиратели и подавно.

Но есть и позитивные ожидания. Да, Трамп очень мстителен, что и продемонстрировал на Маске, бурный броманс с которым длился целых полгода, поражая злопыхателей, предрекавших скорое охлаждение. Даже рисовали карикатуры с Маском в супружеской кровати Трампов между Дональдом и Меланьей – Илон действительно дневал и ночевал в Мар-а-Лаго! Но Трампу хватило одного нелестного отзыва о БББ (см. выше), чтобы разъяриться и забыть все похвалы, которыми он осыпал любимого Илона. Он ненавидит недавнего любимчика.

Так вот, к Путину Трамп питает еще более пылкие чувства, почти эротические. А тот его явно не так сильно любит и даже появляется подозрение, что и не уважает Собственно говоря, оно давно появилось, но за последние дни окрепло, и Трамп начал публично выражать разочарование и неудовольствие. Причем слов не выбирает – прямо как Grok: мол, Путин кормит нас дерьмом (bullshit). Нет страшнее врага, чем оскорбленный влюбленный, а уж зная мстительность Трампа, можно надеяться, что до разрыва отношений недалеко, а значит и до изменения отношения к России! Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

И вишенка на тортике – нецелованный зад Трампа

В заключение об очередном его, пардон, обосрамсе. Какой у нас сегодня день, не 10 ли июля? А вы помните, что вчера истек срок 90-дневного откладывания драконовских тарифов на сто с лишним стран мира? Помнится, в начале апреля Трамп предвкушал очередь лидеров этих стран – целовать ему зад в попытке выторговать щадящие условия.

Сколько же договоров заключено за эти 90 дней? Три, да и те рамочные, не проработанные. С Великобританией, Китаем (американцы выклянчили некоторые послабления) и Вьетнамом. Остальные страны послали Трампа курсом русского военного корабля, и ему пришлось спешно устанавливать новый последний срок – 1 августа. На сей раз точно последний, зуб даю! Или не точно...