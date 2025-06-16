С возвращением Трампа в Белый дом в мире стало нервно, как в 30-е годы прошлого века. Он на ровном месте начал торговые войны, ввел войска в Калифорнию, а его миротворчество приводит к обострению уже идущих войн и к вспышкам новых. Свежий пример – ирано-израильская. Что ни делает дурак, все он делает не так, скажете вы. Так-то оно так, но Виктор Суворов метко назвал Гитлера ледоколом Сталина. Чей ледокол Трамп, кто главный бенефициар раскола Америки догадайтесь сами.

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Предлагаемая статья посвящена иному: главной неудаче Илона Маска. Это не взрывы "Старшипов", не падение капитализации "Тесла", не провал Департамента эффективности – свою задачу DOGE выполнил: посеял хаос в системе управления государством. Статья о том, что он мог потопить этот ледокол.

Жабогадюкинг

Итак, 4 июня в США грянул грандиозный скандал. Нет, не так. Все началось с того, что Украина, у которой по мнению Трампа нет карт, добилась невозможного, невероятного: она не только уничтожила добрячую часть российской стратегической авиации прямо на аэродромах, но и заткнула фонтан Трампа на двое суток! Два дня он молчал – синхронно с Путиным, дуэтом. Что всех потрясло. Не то, что с Путиным, это как раз понятно, а то, что молчал. Нi пари з вуст! Ни строчки в Truth или в Х. Настолько его ошеломил украинский удар – и растерянное молчание кремлевского куратора…

Все испортил Маск – он последними словами (свинятина, мерзость и пр.) охаял big beautiful bill, трамповский проект бюджета, который с перевесом всего в один голос удалось протащить через Палату представителей Конгресса. Естественно, Трамп взорвался, и 4 и 5 июня в мире быстро таяли запасы попкорна – все следили за эпической сварой двух нарциссов-социопатов, президента США и самого богатого человека мира.

Они обменивались тяжелыми ударами: Маск припомнил Трампу шалости с Эпштейном на почве педофилии – Трамп обозвал его сумасшедшим наркоманом и пригрозил лишить его компании господрядов! В ответ Илон призвал конгрессменов к импичменту Трампа и дал команду компании SpaceX прекратить полеты "Драконов". И вдобавок пригрозил закрыть аккаунт Трампа в сети Х – такое не прощается. Свара достигла космического накала.

В связи с космосом следует заметить, что Трамп урезал финансирование НАСА вдвое, убрав все научные программы (ученые вынуждены увольняться, так как их темы закрыты), но не тронув SpaceX, на которую уходит более $10 млрд. И еще надо заметить, что на SpaceX приходится львиная доля пусков НАСА и Пентагона (sic!), а "Дракон" – практически единственный космический корабль США и без него трудно будет даже снять астронавтов с МКС, не говоря уже о продолжении работы станции.

После сей ремарки на полях схватки, продолжим живописание сражения. Из Белого дома сообщили, что президент хочет избавиться от недавно купленной с большой помпой красной "Теслы". Дошло до того, что Стив Беннон, идеолог, архитектор и лидер MAGA, потребовал депортировать Маска, а его компании передать в собственность государства, то бишь национализировать.

Большевистский подход. Недаром прошлой осенью я опубликовал статью "Коммунист ли Трамп?" Он и его клика не чураются ленинско-сталинских методов: преследование политических противников, аресты, массовые депортации, концлагеря (на них уже выделены большие деньги). Однако русскоязычные даже сейчас продолжают долдонить про леваков, которые виновны во всех бедах, и называют Камалу Харрис марксисткой. Воистину, хомо советикусы неизлечимы и этим схожи с трампистами. Кстати, Кристи Ноэм на пресс-конференции в Лос-Анджелесе 12 июня (той самой, где применили физическую силу к сенатору США и надели на него наручники!) заявила, что Национальная гвардия и морские пехотинцы защищают в Калифорнии порядок от социалистов…

Но вернемся к эпическому жабогадюкингу: под конец Маск зашел с козырей и пригрозил конгрессменам лишить их финансовой подкормки, если они будут голосовать за большой прекрасный см. выше. Более того, в сети Х он запустил опрос о создании новой центристской партии. За сутки откликнулись 5 миллионов и более 80% поддержало идею!

Кто победит, миллиардер или государство?

Да, сильной третьей партии Америке очень не хватает, именно центристской, поскольку Республиканская стала ультраправой. Она сбалансировала бы политическую систему и уберегла бы от губительной поляризации. Насмешки по поводу центризма зигующего Маска прошу отставить, дело не в нем, а в настроениях масс – очень многих Трамп разочаровал, напугал и попросту задолбал! (Уловили смысл эвфемизма?) Даже республиканцев. Да, не более 10-15% их пойдут в новую партию сразу, но вспомните результаты ноябрьских выборов. 31,78% голосовали за Трампа, 30,84% за Харрис, 1,06% за кандидата третьей партии и – 36,32% не голосовали. То есть около 90 млн избирателей не устраивали ни беспринципный демагог Трамп, ни женщина в президентском кресле, да еще и темнокожая.

Конечно, для создания новой партии нужны немалые деньги, но у Маска они есть. И тогда республиканцев ждет крах, они гарантированно и навсегда потеряют возможность получить большинство в обеих палатах Конгресса и у них нет хоть мало-мальски перспективных кандидатов в президенты.

Насколько велики шансы внезапного фрондера в этом противостоянии? Большинство русскоязычных ставят на Трампа в этом сражении, мол, власть сильнее денег, система сильнее человека. Мол, у Трампа много рычагов против Маска, у которого только деньги. Мол, весь опыт истории говорит об этом, вспомните Березовского и Ходорковского. Дескать, никто из республиканцев не пойдёт против Трампа, и горький опыт Лиз Чейни и Адама Кизингера тому порукой. Все таки социальная наследственность большая сила, и если многие поколения предков ощущали подавляющую мощь государства, то и в менталитете потомков будет заложен страх перед Левиафаном.

Однако я не уверен в том, что Трамп выиграл бы противостояние с Маском. Он еще не полновластный диктатор, да и государственная система пребывает не в лучшем состоянии после разрушительных налетов на нее хунвейбинов того же Маска из DOGE. Полмиллиона федеральных служащих уволено, а оставшиеся вряд ли питают теплые чувства к Трампу, который инициировал погром. Но даже полностью подчиненная система не гарантирует всесилия – вспомните, как Путин вынужден был бежать на Валдай от Пригожина.

К тому же у Маска не только деньги, но и 200 млн подписчиков в X, в наше время такая соцсеть большая сила. Да, на войне с Трампом он может потерять десятки миллиардов, но, как он едко заметил, Трампу осталось максимум три с половиной года, а у него 40 лет! Более того, Маск тоже представляет мощную систему – капитализм!

Вот тогда Трамп и задумался. Чувство опасности у него развито. Он и его люди почуяли угрозу своей власти, сочли ее серьезной – и форсировали свою революцию. Вы же помните, что Трамп прямо обещал устроить революцию и кровавую баню? Он не шутил, и уже 5 июня ICE, иммиграционная полиция, арестовала рекордное количество иммигрантов – 2200, большинство в Калифорнии, после чего там начались массовые протесты – провокация удалась. Для их подавления Трамп вопреки протестам губернатора Калифорнии 6 июня приказал задействовать Национальную гвардию и морскую пехоту. Боюсь, что именно Маск разбудил лихо.

Были ли обоснованы опасения Трампа? Да. Спустя десять дней мы можем ответить утвердительно. В Конгрессе после атак Маска разброд и шатание, ввод войск в Лос-Анджелес закончилось пшиком, парад в Вашингтоне в день рождения нашего дуче привлек мало зрителей и произвел жалкое впечатление, зато на улицы двух тысяч городов по всей стране вышло 11 млн протестующих против политики Трампа. Все это говорит о шаткости позиций власти. Но Маск, увы, оробел.

Маск не оправдал надежд

Маск не стал айсбергом для "Титаника" республиканцев, не торпедировал полный отборных тварей ковчег Трампа. Не знаю, повлияла ли на него демонстративная жестокость гестаповцев ICE, или его по иным каналам предупредили, но сначала он прекратил выпады против президента, 7 же июня разместил пост, что удаляет некоторые свои сообщения, дескать, они зашли слишком далеко. А вскоре и Трамп заявил, что не исключает возможности примирения с Маском.

К тому же намерения создать центристскую партию полностью обесценились после того как Маск решил назвать ее "Америка" и лично возглавить. Стало окончательно ясно, что как политик он несостоятелен. Жаль, я надеялся на взаимную аннигиляцию этих опасных фигур.

Ах, да, в заключение сообщу, что аккаунтом в сети Х Трамп с тех пор так и не пользуется…