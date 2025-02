С 20 января США погрузились в неописуемый хаос разрушения, вот мне и не пишется, и я запустил свой блог в киевском OBOZ.UA. Настроение ниже плинтуса, да и не успеваешь за валом сногсшибательных новостей, которые водопадом обрушиваются на нас из Белого дома. Впрочем, сравнение с водопадом неудачное, гораздо точнее аналогия с фонтанирующей прорванной канализацией: вся страна в дерьме!

Кстати, именно это выражение – shit, дерьмо – использовал Нейт Уайт (Nate White), в замечательном культурологическом эссе о Трампе, и именно оно побудило меня взяться за перо. Дело в том, что Артур Кальмейер, поэт и писатель, уроженец Харькова, эмигрировавший из СССР еще в 1978 году и ныне живущий в Калифорнии, – мой френд в Фейсбуке. Недавно он поставил пост с блестящей статьей этого английского автора о Трампе времен первого президентства "Why do some British people not like Donald Trump?" – в своем переводе.

Статья, судя по моим разысканиям, появилась в феврале 2019 года на популярном американском вебсайте вопросов и ответов Quora, затем была снята админами сайта, но привлекла внимание и успела широко разойтись в Сети. Еще больший резонанс она получила в позапрошлом и особенно в прошлом году в связи с президентскими выборами в США.

На вопрос, заданный на упомянутом сайте (почему британцам не люб Трамп), Нейт Уайт красноречивый и остроумный писатель из Англии, дал великолепный ответ, до сих пор считающийся лучшим и тиражируемый в газетах, на сайтах и, разумеется, в соцсетях. Думаю, украинским читателям этот ответ также будет интересен. Привожу его, взяв за основу отличный литературный перевод Артура Кальмейера, но все же чуть уточнив его в нескольких мелких штрихах, точнее слегка подправив по своему вкусу и пониманию.

К примеру, колоритное выражение "a Shakespeare of shit" лучше все же перевести не как почтенный Кальмейер: "Шекспир экскрементов". Речь, как вы понимаете, идет о Трампе и сие выражение чрезмерно деликатно, не говоря уже о том, что для экскрементов в английском есть свое слово. Выразительнее и точнее будет: "Шекспир дерьма". И тому подобное.

***

"Есть несколько ответов на этот вопрос. Дело в том, что Трампу недостает как раз тех качеств, которые традиционно ценят британцы. Например: у него нет ни класса, ни обаяния, ни хладнокровия, ни авторитета, ни сострадания, ни остроумия, ни теплоты, ни мудрости, ни тонкости, ни чувствительности, ни самоосознания, ни смирения, ни чести, ни изящества – всех качеств, которыми, как это ни странно, был одарен его предшественник г-н Обама. В глазах англичан этот резкий контраст делает ограниченность Трампа ошеломляюще очевидной.

К тому же мы ценим смех. И хотя Трамп зачастую смешон, сам он ни разу не сказал ничего язвительного, остроумного или даже слегка забавного – ни разу, никогда. Это не риторика, я имею в виду совершенно буквально: ни разу! Сей факт особенно беспокоит британскую чувствительность – для нас отсутствие юмора равносильно бесчеловечности. Но в случае с Трампом это факт. Кажется, он даже не понимает, что такое шутка: юмор для него — это грубость, неграмотное оскорбление, случайный акт жестокости.

Трамп – тролль. И, как все тролли, он никогда не бывает смешным и никогда не смеется; только каркает или издевается. Особенно мерзко то, что он не просто изрыгает грубые, бессмысленные оскорбления – он на самом деле мыслит ими. Его разум представляет собой примитивный бот-алгоритм, состоящий из мелких предрассудков и рефлекторной злобы.

В том, что он говорит, никогда нет подкладки иронии, сложности, нюансов или глубины. Одна поверхностность. Некоторые американцы могут счесть это освежающим откровением. Но для нас это не работает – мы видим, что у человека нет внутреннего мира, нет души. А мы в Британии традиционно стоим на стороне Давида, а не Голиафа. Все наши герои — отважные аутсайдеры: Робин Гуд, Дик Уиттингтон, Оливер Твист. Трамп и не отважен, и не аутсайдер. Он полная противоположность – даже не избалованный богатый мальчик и не жадный толстый кот. Он скорее жирный белый слизень. Раздувшийся от привилегий Джабба Хатт (омерзительный персонаж "Звездных войн" – Ю.К.).

И что еще хуже, Трамп являет собой самое неприемлемое для британцев существо: гопник, булли (за исключением случаев, когда в зале присутствуют другие хулиганы; тогда он способен трансформироваться в "своего", в приятеля). В Британии существуют негласные правила поведения – правила элементарной порядочности Куинсберри – и он их все нарушает. Трамп бьет стоящего ниже – чего джентльмен никогда не сделал бы, не мог бы сделать – и при этом каждый его удар приходится ниже пояса. Ему особенно нравится пинать уязвимых или безмолвных людей – он их пинает и тогда, когда они падают.

Примерно треть американцев смотрят, что Трамп делает, слушают, что он говорит, и думают: "Да, это определенно мой человек", и этот факт вызывает замешательство и немалое беспокойство британцев, учитывая, что:

Мы считаем, что американцы должны быть благоразумнее нас (и в большинстве случаев так оно и есть).

Нет нужды особо напряженно вглядываться в Трампа, чтобы заметить дефекты его характера.

Этот последний пункт особенно смущает и тревожит британцев, да и многих других: недостатки Трампа, кажется, чертовски сложно не заметить. В конце концов, достаточно прочесть любой из его твитов или услышать одну-две его фразы, чтобы заглянуть глубоко в бездну. Трамп превращает простоту в искусство; он Пикассо мелочности, Шекспир дерьма. Его недостатки фрактальны: даже у его недостатков есть недостатки, и так до бесконечности. Видит Бог, на свете всегда были глупые люди, да и мерзавцев тоже немало. Но редко когда глупость была столь отвратительной, а мерзость такой глупой. В сравнении с Трампом Никсон выглядел бы заслуживающим доверия, а Джордж Буш-мл. – умницей.

На самом деле, если бы Франкенштейн решил изготовить монстра, полностью собранного из человеческих недостатков – он сделал бы Трампа. После этого раскаявшийся доктор Франкенштейн рвал бы на себе клочья волос, крича в ужасе: "Боже мой… что… я… сотворил?" Для телешоу "Быть придурком" Трамп подошел бы идеально."

Постскриптум для украинцев

Да, британцы en masse скептически воспринимают Трампа, чего нельзя сказать об украинцах. Как о местной американской диаспоре, в которой большинство голосовало за Трампа, так и о жителях неньки – там множество его поклонников. Что даже удивительно, учитывая знаменитый украинский скептицизм. Помнится, в 2019 году опросы показали, что Украина лидирует в Европе по доле его симпатизантов (44%!), уступая только России, которая, впрочем, не Европа.

Вот и сейчас читаю, как многие украинские френды не скрывают удовольствия по поводу прекращения омерзительным тандемом Трамп-Маск деятельности USAID, Агентства США по международному развитию: мол, прихлопнули коррупционеров, тратящих деньги американских налогоплательщиков на презервативы для Газы! Но они напрасно пылают праведным гневом и злорадствуют – в 2023 году, например, $16 млрд или 36% из $44 млрд оказанной агентством помощи приходилось на Украину. И эти деньги шли не только на поддержку СМИ, но и на выплату пенсий, на закупку медикаментов, на содержание больниц и лечение раненных фронтовиков. Среди которых, увы, тоже много надеющихся на Трампа, как вот известные (заслуженно) Кирилл Сазонов и Арти Грин…