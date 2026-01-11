"Будут законными целями": в Иране ответили угрозами Трампу и Израилю
В Иране уже более двух недель продолжаются общенациональные протесты против режима. На этом фоне руководство парламента Исламской Республики публично отреагировало на угрозы президента США Дональда Трампа.
По данным активистов, из-за насильственных действий местных спецслужб погибли по меньшей мере 116 человек – сообщает Independent. Настоящие масштабы протестов сложно оценить сложно – в стране ограничили интернет и мобильную связь. В то же время Агентство новостей правозащитных активистов, которое базируется в США, сообщает об около 2600 задержанных и рост числа погибших.
На этом фоне спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что вооруженные силы США и Израиля станут "законными целями", если Америка нанесет удар по Исламской Республике. Такое заявление прозвучало во время заседания парламента, когда депутаты с криками "Смерть Америке!" подбежали к трибуне.
Что предшествовало
Спецслужбы Ирана начали применять огонь на поражение против протестующих по всей стране. В то же время источники сообщают, что для разгона протестов широко применяется огнестрельное оружие, и по минимальным подсчетам за последние 48 часов могли погибнуть не менее 2000 человек.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим и заявил о готовности им помочь. Он предупредил, что в случае массового убийства активистов Вашингтон может прибегнуть к бомбардировке Ирана.
"Иран стремится к СВОБОДЕ, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!" – заявил тогда американский лидер.
Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украинырекомендует гражданам покинуть территорию Исламской Республики Иран. Такое решение объясняют осложнением ситуации с безопасностью в стране.
Также напомним, город Абданан стал первым, который перешел под контроль антиправительственных сил во время восстания. Тем временем протесты продолжают распространяться по всей стране, включая ожесточенные столкновения в Тегеране и других крупных городах.
