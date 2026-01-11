'Будут законными целями': в Иране ответили угрозами Трампу и Израилю

В Иране уже более двух недель продолжаются общенациональные протесты против режима. На этом фоне руководство парламента Исламской Республики публично отреагировало на угрозы президента США Дональда Трампа.

Видео дня

По данным активистов, из-за насильственных действий местных спецслужб погибли по меньшей мере 116 человек – сообщает Independent. Настоящие масштабы протестов сложно оценить сложно – в стране ограничили интернет и мобильную связь. В то же время Агентство новостей правозащитных активистов, которое базируется в США, сообщает об около 2600 задержанных и рост числа погибших.

На этом фоне спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что вооруженные силы США и Израиля станут "законными целями", если Америка нанесет удар по Исламской Республике. Такое заявление прозвучало во время заседания парламента, когда депутаты с криками "Смерть Америке!" подбежали к трибуне.

Что предшествовало

Спецслужбы Ирана начали применять огонь на поражение против протестующих по всей стране. В то же время источники сообщают, что для разгона протестов широко применяется огнестрельное оружие, и по минимальным подсчетам за последние 48 часов могли погибнуть не менее 2000 человек.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим и заявил о готовности им помочь. Он предупредил, что в случае массового убийства активистов Вашингтон может прибегнуть к бомбардировке Ирана.

"Иран стремится к СВОБОДЕ, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!" – заявил тогда американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украинырекомендует гражданам покинуть территорию Исламской Республики Иран. Такое решение объясняют осложнением ситуации с безопасностью в стране.

Также напомним, город Абданан стал первым, который перешел под контроль антиправительственных сил во время восстания. Тем временем протесты продолжают распространяться по всей стране, включая ожесточенные столкновения в Тегеране и других крупных городах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!