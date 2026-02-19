Будут привлечены военные из Албании, Казахстана и Косово: Трамп объявил о планах развертывания международных сил в секторе Газа

Международные стабилизационные силы в секторе Газа возглавят Соединенные Штаты. Военных и полицию на территорию анклава готовы отправить еще пять стран: Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово, Албания.

Об этом стало известно 19 февраля после инаугурационного заседания "Совета мира", созданного по инициативе американского президента Дональда Трампа. Трансляцию мероприятия вела в YouTube пресс-служба Белого дома.

Кто будет патрулировать Газу?

Трамп, выступая перед участниками "Совета мира", сообщил, что Казахстан, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт предоставили более 7 миллиардов долларов на помощь Газе, а Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан "выделили войска и полицию для стабилизации Газы".

Также "очень и очень существенную помощь", в частности обучение и поддержку "очень надежным палестинским полицейским силам" готовы организовать Египет и Иордания.

"Каждый потраченный доллар – это инвестиция в стабильность и надежду на новую и гармоничную жизнь. Это регион, который является таким важным, таким ярким и таким невероятным", – сказал Трамп о послевоенном секторе Газы. Он уверен, что участники "Совета мира" смогут "навести порядок" в анклаве и "сделать Газу очень успешной и безопасной".

Выступая позже, генерал-майор армии США Джаспер Джефферс уточнил, что Международные силы стабилизации будут насчитывать 20 000 солдат, которые будут работать с 12 000 палестинских полицейских.

Джефферс не предоставил никаких подробностей о том, сколько именно солдат планирует выделить каждое государство или как скоро они будут развернуты.

План предусматривает размещение Сил безопасности в пяти различных районах. Но в краткосрочной перспективе международные войска сначала будут развернуты в городе Рафах на юге сектора Газа. Именно там должен быть построен первый отстроенный район.

