'Будут иметь большие проблемы': Трамп предостерег Китай от поставок Ирану вооружений

Китай столкнется с последствиями и будет иметь "большие проблемы" в случае поставок оружия для Ирана. Вашингтон отреагирует на подобную помощь режиму в Тегеране.

Об этом 11 апреля в комментарии СМИ заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Журналистка CNN задала Трампу вопрос относительно разведывательных данных США, которые указывают на подготовку Пекина к отправке вооружений Тегерану.

Президент заверил, что этот шаг не останется без ответа. Он пригрозил КНР последствиями, хотя и не уточнил, какими именно.

"Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы, хорошо?" – сказал Трамп, покидая Белый дом и отправляясь во Флориду.

Республиканец не уточнил, разговаривал ли он с китайским лидером Си Цзиньпином, с которым он планирует встретиться в начале следующего месяца на территории КНР.

Что предшествовало

Ранее медиа заявили: американская разведка якобы получила данные о том, что Китай готовится поставить Исламской Республике новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель.

По словам источников, Пекин уже передает технологии двойного назначения, которые используются для производства оружия и совершенствования навигации.

Это указывает на то, что Иран может использовать период прекращения огня как возможность для пополнения определенных систем вооружения с помощью ключевых иностранных партнеров.

