'Результат переговоров в Исламабаде не имеет значения': Трамп объявил о победе США над Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что для него не имеет значения относительно достижения соглашения с Ираном. По его словам, обе делегации сейчас проводят мирные переговоры в Пакистане.

Об этом информирует телеканал CNN. Глава Белого дома в очередной раз заявил в комментарии, что США "победили".

"Независимо от того, что произойдет, мы победим. Заключим ли мы соглашение или нет, для меня не имеет значения", – сказал он.

Также глава Белого дома повторил свои предыдущие заявления о том, что американская армия уничтожила иранские ВВС, ВМС и политическое руководство, а сейчас Вашингтон работает над обеспечением свободного прохода через Ормузский пролив, что, по его словам, США делают от имени стран, которые "либо боятся, либо слабы, либо скупы".

"НАТО нам не помогло", – сказал он.

Переговоры с Ираном

Заметим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс находится в Пакистане и участвует в переговорах с иранскими чиновниками, которые, как признал президент, продолжаются "уже много часов".

Первый этап встречи уже завершился – стороны обменялись письменными предложениями. Общий тон разговора в основном положительный, однако тупик по контролю над Ормузским проливом сохраняется.

Источник американского телеканала CNN, близкий к переговорной команде Ирана, утверждает, что США выдвинули "неприемлемые требования" по проливу.

Кто участвует во встрече

Предварительно известно, что в зале присутствовали глава правительства страны, премьер-министр Шехбаз Шариф и командующий армией фельдмаршал Асим Мунир.

С американской стороны пристуни Джей Ди Вэнс вместе со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Также в Пакистан прибыли главные советники Вэнса: советник по нацбезопасности Эндрю Бейкер и спецсоветник по вопросам Азии Майкл Вэнс.

Иранскую переговорную команду возглавляет спикер иранского парламента Мухаммед Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи, и Али Багери Кани, ключевой переговорщик с жесткой позицией, который также сыграл центральную роль в предыдущих ядерных переговорах с Соединенными Штатами.

Напомним, 11 апреля Дональд Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива. По его мнению, Вашингтон оказывает услугу многим мировым державам, потому что у них не хватает смелости сделать это самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA, в The New York Times утверждают, что Иран не смог самостоятельно восстановить судоходство через Ормузский пролив из-за трудностей с обнаружением и обезвреживанием установленных мин. Страна не имеет достаточных ресурсов для разминирования.

