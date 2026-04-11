Китай может предоставить Ирану новые системы ПВО в течение ближайших нескольких недель – разведка США

Разведка США фиксирует подготовку Китая к передаче Ирану новых систем противовоздушной обороны. Речь идет о переносных зенитных комплексах, которые могут усилить оборонительные возможности Тегерана, в случае срыва перемирия.

Об этом, ссылаясь на анонимные источники, сообщает CNN. По оценкам разведки, Пекин рассматривает возможность поставки Ирану переносных зенитных ракетных комплексов в течение ближайших недель.

Источники отмечают, что Иран может использовать нынешнее перемирие, чтобы восстановить запасы оружия с помощью иностранных партнеров. В то же время есть признаки того, что Китай пытается организовать поставки через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение.

В CNN отмечают, что недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что сбитый над Ираном истребитель F-15 поразила переносная ракета с тепловым наведением. Иран заявил об использовании новой системы ПВО, однако не уточнил ее происхождение.

Официально Китай отрицает любые поставки оружия, подчеркивая соблюдение международных обязательств и призывая США воздержаться от обвинений. Ранее представители китайского посольства заявляли, что с начала конфликта Пекин работал над его завершением. Однако американская разведка фиксирует сигналы, которые могут свидетельствовать об усилении военной поддержки Тегерана.

По словам источников, Китай продолжает поставлять Ирану технологии двойного назначения, которые используются для производства оружия и совершенствования навигации. Отдельные источники отмечают, что Пекин не заинтересован в открытом вмешательстве в конфликт, но стремится сохранить стратегические отношения с Ираном, в частности из-за зависимости от его нефти. Иран, в свою очередь, поддерживает тесные связи как с Китаем, так и с Россией, в частности в военной и экономической сферах, включая поставки нефти и сотрудничество в сфере вооружений.

Напомним, в Иране сообщили о сбитии ударного беспилотника Wing Loong II китайского производства вблизи города Шираз. Его использование может указывать на участие еще одной страны в ударах по иранской территории.

Як повідомляв OBOZ.UA, Іран може використати перемир'я у війні з США та Ізраїлем для відновлення своєї ракетної програми. У ході бойових дій частина пускової інфраструктури Тегерана була знищена, однак на озброєнні іранських сил залишаються тисячі балістичних ракет.

