Британия запустит программу военной подготовки юношей: когда стартует прием заявок

Правительство Великобритании объявило о запуске программы, которая предоставит людям до 25 лет возможность "без долгосрочных обязательств" попробовать службу в армии. В частности, армейский курс "попытки" рассчитан на два года службы включая 13 недель базовой подготовки, "попытка" службы в Королевских ВМС – один год включая общую подготовку для моряков (аналогичный курс для ВВС еще в разработке).

В целом программа является частью усилий, направленных на преодоление проблем с набором в вооруженные силы Британии, сообщает BBC. Вещатель страны цитирует министра обороны Джона Гили, который заявил, что эта схема "предложит молодым людям невероятные навыки и подготовку".

Подробности программы

Британское министерство обороны утверждает, что те, кто присоединится к программе, "научатся лидерству, командной работе и навыкам решения проблем, что подготовит их на всю жизнь", независимо от того, продолжат ли они карьеру в вооруженных силах или нет.

Заявки на участие в программе начнут принимать весной 2025 года. Сначала наберут 150 участников, впоследствии количество планируют увеличить до 1000 человек в год. Программа будет оплачиваемой, но размер вознаграждения еще не объявлен.

Участников программы не будут привлекать к боевым операциям.

Зачем это делается

В министерстве обороны Британии надеются, что программа привлечет в армию более широкий круг людей, часть из которых решит посвятить себя военной карьере.

Программу создали по примеру австралийских вооруженных сил, где похожая программа действует более десяти лет. Там в 2023 году к ней присоединились 664 человека, причем более половины из них остались работать в профессиональной армии.

Однако британская оппозиция критикует программу. Так, теневой министр обороны от консерваторов Джеймс Картлидж утверждает, что хотя австралийская схема "имеет свои сильные стороны", но "незначительное количество военнослужащих, которое придет в армию по программе, никак не повлияет на боевую готовность" страны.

Что предшествовало

Глава штаба обороны Великобритании, маршал авиации Ричард Найтон заявил, что стране необходимо лучше подготовиться для сдерживания угроз любых конфликтов, особенно со стороны России. Он отметил: надо стимулировать готовность населения воевать, увеличивать промышленные мощности по производству оружия и развивать необходимые навыки.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Великобритании еще раньше начало "быструю разработку" планов по подготовке Соединенного Королевства к возможной войне. Угроза против Лондона, как сообщается, поступает из России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

