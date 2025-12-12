Правительство Великобритании начало "быструю разработку" планов по подготовке Соединенного Королевства к возможной войне. Угроза против Лондона, как сообщается, поступает из России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщил младший министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс, его слова приводит SkyNews. Он отметил, что уровень вражеской разведдеятельности против вооруженных сил и Министерства обороны Британии за последний год вырос более чем на 50 %.

Великобритания готовится к войне

Правительство страны по этому поводу взялось создавать новую контрразведывательную службу, и объединило различные разведывательные подразделения армии, флота, воздушных сил и разведку Министерства обороны в новую организацию под названием "Военная разведка".

"Сейчас между Министерством обороны, Кабинетом министров и всем обществом ведется большая работа, чтобы понять, что означает конфликт, и какова роль каждого в обществе, если мы вступим в войну и будем готовиться к войне", – говорит Карнс.

До этого Туманный Альбион имел комплексный план перехода от мира к войне под названием "Военная книга правительства", с инструкциями для всех слоев общества, от армии и полиции до школ, больниц и даже художественных галерей.

Однако по информации вещателя, эту огромную систему подготовки, содержание которой было дорогостоящим,отложили после окончания холодной войны. Сейчас заявление Карнса свидетельствует о том, что власти готовят современную версию этой доктрины.

По словам чиновника, многие люди в Великобритании не видят, не слышат и не чувствуют опасности, даже несмотря на то, что война России в Украине продолжается, влияя на стоимость топлива.

"Мы должны донести это до людей, чтобы они понимали, не для того, чтобы их напугать, а чтобы быть реалистами и понимать, откуда происходят эти угрозы и почему оборона и подход, охватывающий все общество, являются такими важными", – подытожил он.

