Британия временно выводит сотрудников посольства из Ирана: в чем причина

На фоне напряженной обстановки между США и Ираном Великобритания эвакуирует работников своего посольства в Тегеране. Это произошло на фоне заявления Вашингтона эвакуировать своих дипломатов из Израиля, пока "доступны коммерческие рейсы".

Видео дня

Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил телеканал SkyNews. Согласно заявлению правительства Соединенного Королевства, временная мера предосторожности была принята из-за текущей ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Что известно

Вещатель информирует, что такое предупреждение является одним из самых весомых свидетельств того, что региональный конфликт может быть неизбежным, поскольку нависает угроза боевой операции США по Ирану. Эту информацию также подтвердили в МИД Великобритании.

"Мы временно закрыли посольство Великобритании в Тегеране, оно теперь будет работать дистанционно. Рекомендации по путешествиям Министерства иностранных дел обновлены в соответствии с этим изменением", — заявил представитель правительства.

В то же время, как сообщается, Лондон не проводил эвакуацию своих дипломатов из Израиля, но дипведомство Соединенного Королевства призывает воздерживаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока из-за проблем безопасности.

Эти предупреждения появились через день после того, как переговоры между США и Ираном по его ядерной программе завершились без соглашения. Иран, в свою очередь, угрожал Израилю вторжением, что повышает риск того, что может возникнуть новая региональная война.

Напомним, в пятницу, 27 февраля, Госдепартамент США разрешил выезд не чрезвычайных госслужащих и членов их семей из Израиля, призвав не ездить в сектор Газа и другие регионы. Согласно заявлению,"террористы и экстремисты могут атаковать с минимальным предупреждением или без него, выбирая в качестве целей туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры и объекты местных органов власти".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил руководить подготовкой страны к возможному военному конфликту с США. Это произошло на фоне общенациональных протестов и заявлений Вашингтона о возможных ударах по Ирану. А США перебросили к иранскому побережью примерно 50% своих военно-воздушных сил. Эти данные также учитывают как машины, расположенные на близлежащих американских авиабазах, так и палубную авиацию, которая базируется на авианосцах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!