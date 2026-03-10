Британия отправила истребители для патрулирования ОАЭ: какова их миссия

Великобритания направила свои истребители на Ближний Восток, где они выполняют миссии над Объединенными Арабскими Эмиратами. Министр обороны Джон Хили назвал это "оборонительными вылетами в поддержку ОАЭ".

Он также сообщил, что британские военные сбили два беспилотника – один над Иорданией, второй – над Бахрейном. Об этом пишет BBC.

По словам Їили, третий вертолет Wildcat прибыл на Кипр, а специалисты по операциям Королевских воздушных сил были направлены в более чем пять стран региона. По состоянию на сейчас Великобритания имеет восемь самолетов в Катаре и "больше самолетов на Кипре, чем любая другая страна".

Министр обороны описал иранский режим как "разрушительную силу, которая убила протестующих", и призвал его отказаться от своих ядерных амбиций и возобновить переговоры.

Он сказал, что реакция Великобритании "всегда базировалась на рекомендациях военных".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нагаян 7 марта впервые заявил, что страна официально находится "в состоянии войны". Он также предупредил врага, что Эмираты – "это нелегкая добыча".

На следующий день ОАЭ впервые нанесли ракетный удар по иранской территории. Целью стал объект опреснения воды. В регионе считают, что атака носит характер предупредительного сигнала для иранских властей.

