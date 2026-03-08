'Сигнал режиму': ОАЭ впервые атаковали Иран ракетами

Объединенные Арабские Эмираты впервые нанесли ракетный удар по иранской территории. В регионе считают, что атака носит характер предупредительного сигнала для иранских властей.

Видео дня

Целью стал объект опреснения воды. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Атака пока имеет скорее символический характер и призвана продемонстрировать позицию Абу-Даби относительно действий Тегерана. В случае дальнейшей эскалации иранских атак Эмираты могут присоединиться к противостоянию более активно, хотя и в ограниченном формате.

Решение об ударе, как отмечается, принималось при участии руководства страны во главе с президентом Мохаммед бин Заид Аль Нагаян. Такой шаг может свидетельствовать об изменении политики безопасности государств Персидского залива, которые все жестче реагируют на действия Ирана в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нагаян 7 марта впервые заявил, что страна официально находится "в состоянии войны". Он также предупредил врага, что Эмираты – "это нелегкая добыча".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!