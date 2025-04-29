Британия хочет прекратить предоставлять статус беженца иностранцам: каких категорий это касается

Британия планирует прекратить предоставлять статус беженца иностранцам, осужденным за сексуальные преступления. Соответствующая инициатива стала реакцией на растущее недовольство общества количеством мигрантов и расходами на их содержание.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. В статье говорится, что правительство премьер-министра Кира Стармера планирует ограничить доступ к системе предоставления убежища и ускорить процесс депортации тех, кому было отказано в статусе беженца.

Правительственный законопроект о безопасности границ, предоставлении убежища и иммиграции, который сейчас находится на рассмотрении парламента, будет доработан с целью отказа в статусе беженца любому иностранному гражданину, имеющему уголовную судимость, предусматривающую его внесение в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

"Сексуальным преступникам, представляющим угрозу для общества, не должно быть разрешено пользоваться защитой беженцев в Великобритании", – подчеркнула министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер.

Правительство также сообщило о введении новых целевых показателей для ускорения отдельных этапов процесса принятия решений по предоставлению убежища и о начале использования искусственного интеллекта для поддержки сотрудников, занимающихся рассмотрением соответствующих дел.

Отмечается, что на конец 2024 года в Великобритании на первоначальном рассмотрении находилось 90 686 дел о предоставлении убежища. В январе в правительстве сообщили о достижении поставленных целей относительно наивысшего уровня депортаций с 2018 года – из страны было отправлено 16 400 человек.

Напомним, с мая 2025 года Эстония прекращает выплаты украинским беженцам за аренду жилья и услуги перевода. Помощь останется только для тех, кто находится в государственных центрах размещения и нуждается в защите.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия может изменить требования к украинским беженцам. В частности, есть вероятность, что возможность получать социальные выплаты без трудоустройства постепенно исчезнет. Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительной причины остается незанятым, первым предложат ехать домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!