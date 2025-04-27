Одна из стран ЕС сокращает помощь украинским беженцам: кто потеряет выплаты с мая

С мая 2025 года Эстония прекращает выплаты украинским беженцам за аренду жилья и услуги перевода. Помощь останется только для тех, кто находится в государственных центрах размещения и нуждается в защите. Эти изменения коснутся многих украинцев, которые с 2022 года получали поддержку адаптации в новой стране.

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Об этом сообщает ERR. Одной из ключевых форм помощи была единовременная компенсация расходов на аренду жилья, которая позволяла беженцам самостоятельно находить жилье за ​​пределами государственных центров размещения.

С июня 2022 по апрель 2025 эту компенсацию получили почти 11 тысяч домохозяйств, 62% из которых находились в Таллинне. Максимальная сумма компенсации составляла 1200 евро на семью. ​

Однако с мая 2025 года эти выплаты прекращаются из-за завершения сотрудничества между Департаментом социального страхования Эстонии и Таллинским департаментом социальной помощи и здравоохранения. Это означает, что новые обращения на компенсацию приниматься больше не будут.

Вместе с прекращением жилищных компенсаций также будет отменена финансовая поддержка на услуги перевода, которые ранее предоставлялись украинцам для оплаты переводчиков в случаях, когда языковой барьер усложнял интеграцию или доступ к базовым услугам. ​

Несмотря на отмену нескольких программ, эстонские власти уверяют: помощь украинцам не прекращается, а трансформируется. Об этом заявила руководитель отдела миграции Департамента соцстрахования Лийс Палоотс. "Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержку оказывают прежде всего тем, кто заботится о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения", – отметила она. ​

Это значит, что помощь останется доступной для наиболее уязвимых категорий украинцев, в том числе тех, кто находится в центрах временного размещения и ожидает решения о предоставлении защиты. Украинцам, проживающим за пределами государственных центров размещения, следует подготовиться к новым условиям:

поиск альтернативного жилья: поскольку компенсации за аренду больше не будут предоставляться, необходимо рассмотреть варианты более доступного жилья или совмещения;

поскольку компенсации за аренду больше не будут предоставляться, необходимо рассмотреть варианты более доступного жилья или совмещения; языковая подготовка: в связи с отменой финансирования услуг перевода следует обратить внимание на изучение эстонского языка для облегчения интеграции;

в связи с отменой финансирования услуг перевода следует обратить внимание на изучение эстонского языка для облегчения интеграции; обращение за консультацией: в случае возникновения вопросов или потребности в дополнительной информации рекомендуется обращаться в местные органы социальной защиты или общественные организации, поддерживающие беженцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семьи из Закарпатья стали настоящим вызовом для системы социальной поддержки Австрии. Из-за наплыва украинцев из этого региона власти страны изменили условия предоставления соцпомощи и анонсировали жесткие меры для сдерживания потока украинских беженцев.

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