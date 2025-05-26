Боятся нападения Путина? Литва передала Молдове 100 FPV-дронов

Литовская республика передала Молдове 100 беспилотных летательных аппаратов FPV для усиления безопасности. Отмечается, что между двумя странами продолжается активное сотрудничество в сферах.

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Об этом написал в соцсети Х (Twitter) глава правительства Литвы Гинтаутас Палуцкас после встречи с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном. Он также поблагодарил своего коллегу за теплый прием и глубокие дискуссии.

"Наши страны имеют прекрасные двусторонние отношения, мы друзья не только на словах, но и на деле", - подчеркнул Палуцкас.

По его словам, передача дронов является конкретным проявлением поддержки со стороны Литвы.

"Сегодня мы передали 100 беспилотных летательных аппаратов FPV для усиления безопасности Молдовы", –– добавил политик.

Кроме этого, Палуцкас подчеркнул, что между двумя странами продолжается активное сотрудничество в сферах укрепления устойчивости, энергетической безопасности и обмена опытом для продвижения евроинтеграционного курса Молдовы.

"Законное место Молдовы в ЕС. Давайте продолжать работать вместе, чтобы приблизить этот день", –– резюмировал литовский премьер.

На днях стало известно о том, что Молдова разрывает соглашение с РФ 1998 года о создании и функционировании культурных центров и запускает процесс закрытия "Русского дома" в Кишиневе. В правительстве страны считают, что договор может использоваться Кремлем для распространения дезинформации и продвижения искаженных нарративов.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях молдавский политик Виктория Фуртуне из группы беглого пророссийского олигарха Илана Шора посягнула на часть Одесской области. По ее словам, Молдова должна "вернуть" его, чтобы получить доступ к морю.

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