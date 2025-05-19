Молдавский политик Виктория Фуртунэ из группы пророссийского олигарха-беглеца Илана Шора посягнула на часть Одесчины – историко-географический регион Буджак. По ее словам, Молдова должна "вернуть" его, чтобы иметь доступ к морю.

Видео дня

Видео своего выступления Фуртунэ, лидер партии MOLDOVA MARE, опубликовала в своем Telegram-канале. Она выдала, что якобы знает, как "вернуть" Буджак "уже сегодня".

По словам Фуртунэ, Молдова "согласно принципу самоопределения и права на территориальную целостность" якобы имеет "все основания" требовать пересмотра границ, чтобы иметь доступ к морю.

Фуртунэ также заявила, что нет "ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, который признавал бы потерю Буджака".

"Мы искалечены границами, проведенными под линейку. Нас лишили выхода к морю через Буджак, а без выхода к морю Молдова – как лев на привязи. Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда", – заявила она.

Политик призвала "вернуть то, что у нас украли", добавив, что "мы больше не хотим маленькую и покорную Молдову".

"Мы хотим Великую Молдову – процветающую и достойную. Мы не целуем подол никому, а движемся к победам и целям для молдаван", – объявила Фуртунэ.

Буджак – историческая область на юге Одесской области между устьями Дуная, Днестра и Черным морем. Граничит с Молдовой и Румынией, омывается Черным морем и соединяется с остальной Украиной.

Исторически Буджак был южным регионом Молдавского княжества и также был известен как Бессарабия до 1812 года, когда это название дали всей территории между Прутом и Днестром.

После советской оккупации Бессарабии в 1940 году ее юг отошел к Украинской ССР, однако большая часть – к Молдавской ССР. Именно ту часть, которая отошла к УССР, сейчас называют Буджаком, хотя она и не содержит всех территорий, которые ранее были известны с этим названием.

Общая площадь региона Буджка – 12 тыс. кв. километров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что РФ пытается повлиять на политические процессы внутри страны. В частности, по ее словам, Москва прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на результат парламентских выборов в Молдове, которые состоятся 28 сентября 2025 года.

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