Большой друг Украины: как выглядят дети Бориса Джонсона и чем занимаются. Фото

Бывший премьер-министр Великобритании и великий друг Украины Борис Джонсон всегда избегал вопросов о том, сколько у него детей. Известно, что политик пережил два развода и три брака.

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Также не так давно все узнали о внебрачном ребенке Джонсоне, родившемся в результате тайного романа. Поэтому у экспремьера Британии восемь детей и OBOZ.UA рассказывает о том, кто они и чем занимаются.

У Бориса Джонсона четверо детей, родившихся в браке с его второй бывшей женой Мариной Уилер, один ребенок от его тайного романа с застройщицей, и трое с женой Кэрри Джонсон: четырехлетний сын Уилфред, трехлетняя дочь Роми и годовалый сын Фрэнк.

Лара Леттис

О беременности Марины пара узнала накануне их свадьбы в 1993 году. Сейчас самый старший ребенок Джонсона Лара носит двойную фамилию Джонсон-Виллер. Известно, что она училась в школе Bedales, а затем в университете Сент-Эндрюс, где изучала латынь.

Сейчас дочь Джонсона работает журналистом, писательницей, редактором и телеведущей и живет в Лондоне. Она специализируется на критике искусства и моды и публикуется в Vogue. Она всего на пять лет младше нынешней жены своего папы – Керри.

Майло Артур

Сын Мило родился у Бориса и Марины после дочери Лары. Известно, что парень увлекается спортом. Он учился в Вестминстерской школе и в Лондонской школе восточных и африканских исследований и владеет арабским, русским и французским языками.

Кассия Пичес Джонсон

Кассия Пичес училась в школе Хайгейта. Девушка пошла по стопам папы и старшей сестры, писательница и была студенческим редактором школьного журнала для выпускников. Известно, что вторая старшая дочь Бориса Джонсона затем пошла обучаться в Тринити-колледже в Дублине.

Теодор Джонсон-Виллер

Тео является самым молодым ребенком Бориса и Марины, он носит фамилию обоих родителей. После учебы в частной школе он поступил в Кембриджский университет. В 2022 году парень работал в ресторане Hackney, где его отца освистали во время юбилейных выходных королевы. Также он был замечен за работой в модном ресторане Морито в Восточном Лондоне.

Стефани Макинтайр

Внебрачный ребенок Джонсона Стефани родился в 2009 году во время романа Джонсона с застройщицей Хелен Макинтайр. Гелен хотела сохранить это в тайне и даже подала иск против газеты, желавшей рассказать о ребенке. Однако судьи постановили, что общественность имеет право знать о ней.

Уилфред Лори Николас

29 апреля 2020 года у экс-премьера Британии и его третьей жены Керри родился первый совместный ребенок Уилфред Лоури Николас. Поговаривают, что бывшая жена Марина Вилер была огорчена этой новостью.

По информации источников, их четверо взрослых детей были злы на Джонсона из-за его отношений с Керри, которая младше его на 24 года. Говорят, что они не слишком желали знакомиться с ней и считают, что она начала встречаться с экс-премьером, когда он еще жил с их мамой.

Роми Айрис Шарлотта

В июле 2021 года Керри и Борис объявили об очередном пополнении. Разделившись радостными новостями, Керри также рассказала, что в начале года у нее произошел выкидыш. Но 9 декабря 2021 они объявили о рождении здоровой девочки. Ее назвали Роми Айрис Шарлотт Джонсон.

Фрэнк Альфред Одиссей

В июле 2023 года Керри и Борис объявили о рождении третьего ребенка. В соцсети Instagram, Кэрри написала:

"Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, родившийся 5 июля в 9:15 утра. Я люблю каждую минуту сонного детского пузырька. Видеть, как мои старшие двое с такой радостью и волнением обнимают своего нового брата, было самым прекрасным, что можно было увидеть".

Как сообщал OBOZ.UA, экспремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ прибыл в Киев. Он выразил поддержку Украине и выступил против обвинений, звучащих со стороны нового президента США Дональда Трампа в сторону украинского государства.

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