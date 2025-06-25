'Больше не заинтересован': Карни заявил, что Трамп изменил свою позицию по Канаде

Премьер Канады Марк Карни считает, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в том, чтобы сделать страну 51-й штатом Америки. Сейчас глава Белого дома сосредоточен на изменении ряда двусторонних отношений.

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Об этом глава канадского правительства сказал в интервью CNN на полях саммита НАТО в Гааге (Нидерланды). На вопрос журналистки, продолжает ли Трамп говорить о том, что хочет аннексировать Канаду, Карни ответил: "Нет, не хочет".

"Он восхищается Канадой. Я думаю, справедливо будет сказать, что, возможно, в течение некоторого времени он жаждал Канады", – сказал премьер.

Карни добавил, что Трамп подтолкнул Канаду к более высоким расходам на оборону, особенно к достижению контрольного показателя расходов на оборону для членов НАТО.

"Президент сосредоточен на изменении ряда двусторонних отношений. Мы в НАТО. Он сосредоточен на том, чтобы все члены, включая Канаду, платили свою справедливую долю. Я думаю, что мы делаем это сейчас", – отметил он.

Канадский премьер подчеркнул, что теперь у Трампа "есть потенциал сыграть решающую роль" в ситуации на Ближнем Востоке. Хотя конечной целью, по его словам, является более широкий мир в регионе, а текущим приоритетом должно быть получение "основ": прекращение огня, полное возобновление гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"Он использовал свое влияние и мощь США в других ситуациях. Мы только что видели это в Иране. Это создает возможность для движения вперед, и есть моральный императив двигаться вперед", – добавил Карни.

Канадский лидер также похвалил Иран за его "пропорциональный" ответ на бомбардировку США трех ядерных объектов.

"Военные действия также были дипломатическим шагом Ирана. Мы никогда не приветствуем, очевидно, враждебность и реакции, но это было пропорционально, это было деэскалацией, это, похоже, было заранее спланировано", – сказал Карни.

Как ранее писал OBOZ.UA, в конце мая Дональд Трамп в очередной раз посягнул на Канаду и сделал "особое предложение". Он заявил, что армия США будет защищать соседнюю страну бесплатно в случае присоединения территории в качестве 51-го штата.

Позже стало известно, что Карни проводит прямые переговоры Трампом, чтобы выработать рамки для соглашения о торговле и безопасности. Этот диалог не афишируется, чтобы обеспечить положительный результат.

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