США и Канада ведут тайные переговоры о торговле и безопасности: подробности

Премьер-министр Канады Марк Карни проводит прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выработать рамки для соглашения о торговле и безопасности. Этот диалог не афишируется, чтобы обеспечить положительный результат.

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Об этом The Globe and Mail сообщил американский посол в Канаде Пит Хукстра. Обсуждение также продолжается между ключевыми госслужащими: министром торговли Канады Домиником Лебланом и министром торговли США Говардом Лютником, а также американским торговым представителем Джеймисоном Гриром.

Известно, что канадский премьер встречался с американским главой в Белом доме 6 мая. После этого никаких признаков продолжения прямого диалога не было.

"У них были беседы, и не только в Овальном кабинете", – подтвердил продолжение переговоров Хукстра. Он заверил, что "обе стороны признают важность и срочность продвижения вперед".

По словам дипломата, канадцы и американцы "размечают периметры" сделки, которая касается автопроизводства, расширения доступа США к канадским критически важным минералам , обеспечения того, чтобы Канада играла гораздо большую роль в Арктике. Другие темы – это увеличение расходов на оборону, энергетика, безопасность границ, фентанил, а также сталь и алюминий.

Министр инноваций Канады Мелани Жоли тоже подтвердила переговорный процесс. Как объяснила она, разговаривать о торговой войне публично невозможно.

"Одно можно сказать наверняка. Мы должны быть в состоянии сделать две вещи: справиться с текущим кризисом и в то же время продолжить дипломатические переговоры", – заявила Жоли.

Хукстра, говоря о сроках возможной сделки, отказался от конкретики: "Когда президент [США] будет готов объявить о соглашении и премьер-министр [Канады] будет готов объявить о соглашении – вот тогда это и произойдет".

Посол добавил, что сейчас Вашингтон ищет помощи у союзников, включая Оттаву, в растущем соперничестве с Пекином.

"Президент дал это понять очень, очень ясно. Китай – главная проблема безопасности Америки, ее безопасности и процветания. Мы ищем людей, которые будут противостоять вызовам Китая вместе с нами", – признал Хукстра.

Он похвалил Канаду за то, что в 2024 году страна последовала примеру Соединенных Штатов и ввела высокие пошлины на электромобили китайского производства, а также на сталь и алюминий из КНР. "Канадцы очень хорошо справились с этим", – отметил американский посол.

На вопрос о том, следует ли Канаде расширять торговые отношения с Китаем, Хукстра отказался давать советы: "Вы смотрите на Китай так, как вы смотрите на Китай. Америка видит в Китае угрозу, экономическую угрозу и угрозу национальной безопасности".

Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд сказал, что знает об обсуждениях, которые ведут соседние страны.

"Я был предельно ясен в своем послании: идеальная ситуация – заключить сделку. Если эта сделка не состоится в ближайшие несколько дней, то нам придется наложить еще один 25% тариф поверх существующего 25% тарифа на наш алюминий и сталь. Но я думаю, что премьер-министр Канады проделывает невероятную работу по переговорам", – предупредил он.

Тем не менее, Форд подчеркнул, что не прекратит настаивать на ответе на увеличенные американские пошлины.

"Я продолжу бороться за рабочие места в сталелитейной и алюминиевой промышленности. Я испытываю огромное уважение к премьер-министру и его работе, которую он обсуждает, но я должен защитить народ Онтарио", – объяснил политик свою позицию.

Он добавил, что не будет разглашать подробности того, что рассказал ему Карни, но предположил, что сделка в конце концов неизбежна.

"Я просто знаю, что они на грани. Они усердно работают круглосуточно, чтобы попытаться заключить ее. Теперь мы знаем, что президент Трамп, проснувшись утром, может изменить свое мнение. И мы будем следить и обсуждать это с премьер-министром ежедневно... Давайте все просто надеяться, что они получат сделку. Но если они этого не сделают – мы должны "выйти с оружием в руках", – сказал Форд, имея ввиду введение тарифов против США.

"Думаю, что "перестрелка" начнется, если президент Трамп скажет: "Нет, у нас нет сделки. Мы продолжим вводить тарифы на вашу страну". Я нахожу ироничным, что с Китаем обращаются лучше, чем с ближайшими друзьями и союзниками. Это неприемлемо. Мы должны быть первой страной в очереди на справедливую торговую сделку, потому что это выгодно американцам и канадцам. Я действительно считаю, что он близорук. Он сейчас не видит леса за деревьями – президент Трамп, – потому что в конечном итоге это навредит американцам по всем направлениям", – резко высказался Форд.

Как ранее писал OBOZ.UA, в конце мая Дональд Трамп в очередной раз посягнул на Канаду и сделал "особое предложение". Он заявил, что армия США будет защищать соседнюю страну бесплатно в случае присоединения территории в качестве 51-го штата.

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