'Золотой купол' в обмен на независимость: Трамп снова 'посягнул' на Канаду, сделав 'особое' предложение

Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз "посягнул" на Канаду и сделал "особое" предложение. В частности, он предложил защищать соседнюю страну бесплатно в случае ее присоединения к США в качестве 51-го штата.

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Соответствующее заявление американский лидер сделал в собственной соцсети Truth Social. Он отметил, что в случае отказа, Канаде придется потратить 61 миллиард долларов для присоединения к системе противоракетной обороны с использованием космических перехватчиков "Золотой купол".

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, но будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если они станут нашим заветным 51-м штатом", – написал Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов добавил, что Канада якобы "рассматривает предложение".

Напомним, Трамп продолжает заявлять о своем желании присоединить Канаду к США, сделав ее 51 штатом. Недавно он озвучил свои посягательства на соседнюю страну лично премьер-министру Канады Марку Карни, во время его визита в Белый дом.

Как сообщал OBOZ.UA, новый премьер Канады Карни решил лично встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он отметил, что есть вопросы взаимоотношений, которые нужно решить.

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