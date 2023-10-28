Когда кто-то в Старой Европе не очень хочет выделять нам деньги, у них есть для этого замечательное прикрытие в виде Орбана, а теперь ещё и Фицо. Ибо если бы хотели на самом деле, то они знают, как результативно надавить на тех, кто им действительно мешает.

Только это и является причиной того, почему именно не создаются новый ЕС и новое НАТО — без лишних членов. Потому что "лишние" иногда кое-кому очень нужны: на них так удобно ссылаться!

На мой взгляд, первым из международных учреждений, которое реорганизуют, чтобы не было злоупотреблений правом вето, станет ООН. Которая не в состоянии что-то сделать ни относительно войны в Украине, ни относительно ХАМАСа. Может, с этого и начнётся реформация всех организаций, где вето превратилось в инструмент диктатуры меньшинства.

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Впрочем, переходя к, казалось бы, совсем другой теме, стоит отметить, что коррупционные скандалы в Украине, о которых говорит Фицо, действительно работают против нас. Поэтому напомню, как в девяностые боролся с должностными злоупотреблениями один будущий картофельный диктатор, когда ещё диктатором в полном смысле не был. Никакого крика не происходило. Никаких громких скандалов. Виновные лица просто исчезали в никуда, а он говорил, что не знает, куда они делись, потому как он им не сторож.

Кстати, Цивилизация, на удивление, этого тогда почти не замечала, злоупотребления прекратились, а люди были довольны. Хотя потом злоупотреблять начал уже он сам, но то — совсем другая история. Да, когда кто-то пропадает без суда и следствия, это, конечно, не очень хорошо, однако же иногда очень полезно. Тут самое важное — вовремя остановиться.

Но чтобы остановиться — нужно хотя бы начать движение. Например, назначить какого-то порядочного китайца силовым вице-премьером. Не кричать, пугая весь мир, что у нас коррупция, а тихонечко её уничтожить. Между прочим, Ли Куан Ю бы тоже понял. Да, многочисленные профессиональные антикоррупционеры могут остаться без работы, но общество с удовольствием проглотит и потом благодарно проголосует. А потомки разберутся.

Фицо кака, слава Украине!