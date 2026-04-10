'Ближний Восток не входит в сферу действий НАТО': в Испании ответили на ультиматум Трампа по Ормузскому проливу

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что НАТО не будет участвовать в войне, связанной с ситуацией в Ормузском проливе. Он выступил с этой позицией в пятницу в Сенате Испании на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа на союзников.

Как сообщает EuroNews, об этом Альбарес сообщил во время выступления в испанском парламенте, комментируя требования США относительно более активной роли Альянса. По его словам, союзников не информировали и не консультировали относительно таких шагов.

"НАТО не имеет отношения к этой войне", – подчеркнул министр.

Позиция союзников

Испанское правительство фактически подтвердило свою сдержанную позицию относительно возможного вмешательства в конфликт. Альбарес прямо отметил, что Ближний Восток не входит в сферу действий НАТО, и подобного мнения придерживаются и другие союзники. Но в то же время Испания присоединилась к совместному заявлению лидеров, в котором говорится о намерении способствовать свободе судоходства в Ормузском проливе.

Ситуация выглядит противоречивой. С одной стороны – политическая поддержка безопасности навигации, с другой – отказ от военного участия. И это создает определенное напряжение внутри Альянса, особенно на фоне резких заявлений Вашингтона.

Напряжение вокруг пролива

Ормузский пролив остается критически важным маршрутом для мировой торговли, но его фактическая блокировка уже повлияла на глобальные цепи поставок. По оценкам, около 2000 судов и 20000 моряков оказались заблокированными в Персидском заливе. Это привело к росту цен на энергоносители и усилило риски экономической нестабильности.

Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников за отказ направить военные силы в регион. Он также пригрозил пересмотреть участие США в НАТО и сделал резкие заявления по Гренландии. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается убедить страны Альянса найти общее решение и ведет консультации относительно возможной миссии для обеспечения безопасности судоходства.

Что происходит в НАТО

До этого президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте жестко выразил недовольство действиями европейских союзников. Основной темой стало их нежелание поддержать американские операции на Ближнем Востоке, что фактически превратилось в длительную эмоциональную критику союзников.

Во время встречи глава Белого дома также был недоволен тем, что отдельные страны Альянса не позволили американской авиации использовать военные базы на их территории. По его мнению эти объекты существуют благодаря поддержке Вашингтона.

Напомним, ранее генсек рассказал, что понимает позицию американского президента, поскольку не все страны Европы предоставили необходимые базы, логистическую поддержку и разрешения на использование воздушного пространства во время операции США против Ирана. А после этого глава Белого дома опубликовал сообщение в Truth Social, в котором заявил, что НАТО не поддержало США в момент необходимости и что подобная ситуация может повториться.

Также OBOZ.UA сообщал, что Рютте заявил, что Альянс постепенно избавляется от "нездоровой взаимозависимости" между Европой и США и переходит к модели настоящего трансатлантического партнерства. Это происходит на фоне критики Альянса со стороны Белого дома из-за войны с Ираном.

