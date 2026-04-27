'Бездействие будет иметь серьезные последствия': Бахрейн призвал международное сообщество разблокировать Ормузский пролив

Бахрейн призвал международное сообщество немедленно вмешаться в ситуацию вокруг Ормузского пролива и восстановить безопасное судоходство. В королевстве предупреждают, что бездействие может иметь серьезные последствия для глобальной безопасности.

Видео дня

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет Sky News.

Заявление Бахрейна

По словам министра Бахрейна, мир не может допустить ситуации, когда угрозы ключевым морским маршрутам "становятся привычным явлением". Говоря об Ормузском проливе он подчеркнул, что защита судоходства – это общая и неотложная ответственность всех стран, которую нельзя игнорировать.

Аль-Заяни предостерег, что пассивность и промедление могут привести к серьезным последствиям для международного мира и безопасности. Он призвал не допустить "опасной спирали", в которой нарушения международного права будут восприниматься как обычное явление.

"Международное сообщество должно действовать коллективно, чтобы предотвратить опасную восходящей спирали, в которой угрозы морским коридорам становятся обычным явлением, а нарушения рассматриваются как нормальность, несмотря на то, что это нарушение международного права", – сказал аль-Заяни.

Что происходит с трафиком в проливе

Ормузский пролив остается одной из главных точек напряжения между Ираном и США, которые фактически установили взаимные блокады в регионе.

Но несмотря на это, за последние сутки через пролив прошли по меньшей мере семь судов. Об этом свидетельствуют данные Kpler и отдельный спутниковый анализ от специалистов из SynMax, пишет Sky News.

По данным аналитиков, Иран время от времени позволяет прохождение отдельных кораблей, в частности при определенных условиях или оплату, однако общий объем перевозок остается критически низким. Для сравнения, ранее ежесуточно через пролив проходило примерно 140 судов.

Недавние спутниковые снимки платформы отслеживания судов MarineTraffic показывают, что пролив в основном безлюден.

По данным Международной морской организации (ЮНИСО), агентства ООН, около 20 000 моряков и почти 2000 судов остаются заблокированными вблизи пролива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!