'Без всяких сомнений': Трамп призвал приговорить убийцу украинки Ирины Заруцкой к смертной казни

Президент США Дональд Трамп призвал к максимально суровому наказанию для мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве украинки Ирины Заруцкой. В своем заявлении он отметил необходимость "быстрого суда" и смертной казни.

Об этом Трамп написал в своей соцсети. Девушка погибла на месте от многочисленных ножевых ранений.

"Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности, должно получить "быстрый" (без всяких сомнений!) суд и единственное наказание – смертную казнь. Иначе и быть не может", – подчеркнул президент США.

Стоит отметить, ранее Дональд Трамп показал фото убитой украинки Ирины Заруцкой в США и преступника, который ее зарезал. Он заявил, что эту женщину лишил жизни "сумасшедший монстр".

Департамент юстиции Соединенных Штатов требует смертной казни для убийцы 23-летней украинки Ирины Заруцкой Декарлоса Брауна. Мужчине предъявили обвинение в совершении действия, повлекшего смерть в общественном транспорте в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США) в конце августа.

Что предшествовало

Об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой стало известно 22 августа, когда ее тело с ножевыми ранениями обнаружили на трамвайной станции.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве – 34-летнего Декарлоса Брауна. В полиции сообщили, что его доставили в больницу с травмами, которые не представляют угрозы жизни, однако не уточнили обстоятельств его ранения. По данным следствия, после выписки Брауну объявят подозрение и арестуют.

Пока неизвестно, была ли потерпевшая Заруцкая знакома с нападавшим и какие мотивы побудили его совершить атаку с ножом. В то же время распространяется информация, что этот человек уже неоднократно имел проблемы с законом.

Согласно судебным протоколам, Брауна неоднократно арестовывали с 2011 года. Среди обвинений были кража, ограбление с применением опасного оружия и распространение угроз. Однако, почти все обвинения были сняты.

