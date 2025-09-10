'Безумный монстр': Трамп показал фото убитой в США украинки и преступника, который ее зарезал. Видео

Президент США Дональд Трамп показал фото убитой украинки Ирины Заруцкой в США и преступника, который ее зарезал. Он заявил, что эту женщину поставил жизнь "сумасшедший монстр".

Об этом американский президент сказал перед журналистами. Подозреваемый в убийстве неоднократно был осужден в США.

"В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, мы увидели результаты этой политики, когда 23-летняя женщина, приехавшая сюда из Украины, встретила свою кровавую смерть в общественном поезде. А вот его изображение. А это фотография женщины, прекрасной молодой девушки, которая никогда не имела проблем в жизни... с прекрасным будущим в этой стране. А теперь она мертва. Ее убил безумный монстр, который свободно бродил после 144 предыдущих арестов", – заявил Трамп.

Подозреваемому предъявлены дополнительные федеральные обвинения

Прокурор США в Западном округе Северной Каролины Расс Фергюсон заявил, что подозреваемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой будут выдвинуты дополнительные федеральные обвинения, кроме обвинений штата.

Во время брифинга прокурор описал видео с камер наблюдения, на котором видно нападение на украинку. "Это, очевидно, ужасная, ужасная ситуация", – заявил он.

Впоследствии ФБР объявило, что Декарлосу Дехуану Брауну-младшему, подозреваемому в убийстве с ножевым ранением Заруцкой в поезде Северной Каролины, предъявлены федеральные обвинения по одному пункту обвинения – совершение действия, повлекшего смерть в системе общественного транспорта.

"Жестокое нападение на Ирину Заруцкую в легкорельсовом транспорте Шарлотты было позорным поступком, который никогда не должен случаться в Америке", – заявил директор ФБР Каш Патель.

ФБР немедленно присоединилось к этому расследованию, чтобы обеспечить правосудие и чтобы преступника больше никогда не выпустили из тюрьмы, чтобы он снова убивал.

"Я хочу поблагодарить Генерального прокурора [Пэм] Бонди за ее расследование сегодняшних федеральных обвинений, которые являются первым шагом к обеспечению справедливости для Ирины и ее семьи, а также для миллионов американцев, которые заслуживают жизни в наших замечательных американских городах, свободных от мишеней со стороны жестоких преступников", – добавил Патель.

Бонди заявила, что Министерство юстиции будет добиваться максимального наказания для Брауна, заявив, что нападение 22 августа было "прямым результатом неудачной политики смягчения преступности, которая ставила преступников выше невинных людей".

Что предшествовало

Об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой стало известно 22 августа, когда ее тело с ножевыми ранениями обнаружили на трамвайной станции.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве – 34-летнего Декарлоса Брауна. В полиции сообщили, что его доставили в больницу с травмами, которые не представляют угрозы жизни, однако не уточнили обстоятельств его ранения. По данным следствия, после выписки Брауну объявят подозрение и арестуют.

Пока неизвестно, была ли потерпевшая Заруцкая знакома с нападавшим и какие мотивы побудили его совершить атаку с ножом. В то же время распространяется информация, что этот человек уже неоднократно имел проблемы с законом.

Согласно судебным протоколам, Брауна неоднократно арестовывали с 2011 года. Среди обвинений были кража, ограбление с применением опасного оружия и распространение угроз. Однако, почти все обвинения были сняты.

