'Это жестокое нападение': Департамент юстиции США требует смертной казни для убийцы молодой украинки

Департамент юстиции Соединенных Штатов требует смертной казни для убийцы 23-летней украинки Ирины Заруцкой Декарлоса Брауна. Мужчине предъявили обвинение в совершении действия, повлекшего смерть в общественном транспорте в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США) в конце августа.

Видео дня

Об этом сообщает People. Семье погибшей уже сообщили о том, что подозреваемому предъявлены федеральные обвинения.

"Это жестокое нападение на невинную женщину, которая просто пытается добраться до места назначения, является нападением на американский образ жизни. Конечно, такие преступления больше всего влияют на жертву – Ирина заслуживает справедливости, и мы обеспечим справедливость для нее и ее семьи", – отметила прокурор США Расс Фергюсон, подчеркнув, что нападение является "террористическим актом".

Детали дела

Обвинение против Брауна выдвинули на следующий день после того, как мэр Шарлотты Ви Лайлз сообщила жителям города о немедленном усилении "присутствия охраны на платформах "Синей линии".

Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что жестокое убийство украинки является прямым следствием неудачной политики смягчения преступности, которая "ставила преступников выше невинных людей". Она поручила своим адвокатам привлечь убийцу к ответственности на федеральном уровне за убийство, поскольку он является "рецидивистом с историей насильственных преступлений".

"Мы будем требовать максимального наказания за этот непростительный акт насилия – он больше никогда не увидит света дня как свободный человек", – объяснила Бонди.

Директор ФБР Каш Патель тоже подчеркнул, что убийство Заруцкой –это "позорный поступок, который никогда не должен произойти в Америке". Он добавил, что ФБР хочет обеспечить правосудие, чтобы виновного никогда не выпустили из тюрьмы для дальнейших убийств.

"(Обвинение. – Ред.) – это первый шаг к обеспечению справедливости для Ирины и ее семьи, а также для миллионов американцев, которые заслуживают жизни в наших замечательных американских городах, свободных от преследований жестоких преступников", – сказал Патель.

В США открыли сбор средств, чтобы "защитить" виновного в убийстве

В то же время, как сообщает New York Post, платформа для сбора средств GoFundMe заблокировала скандальные онлайн-кампании в поддержку убийцы. Это произошло после волны общественного возмущения из-за попыток собрать деньги на его юридическую защиту.

В текстах сборов утверждалось, что Декарлос Браун, у которого за плечами по меньшей мере 14 арестов, якобы является такой же жертвой, как и погибшая Ирина Заруцкая. Организаторы также отмечали, что помощь 35-летнему бездомному должна была бы "поддержать борьбу с расизмом и предубеждениями против нашего сообщества".

"Платформа удалила страницы, поскольку негативная реакция нарастала, а скриншоты "психотических" сборов средств стремительно распространялись в социальных сетях", – говорится в статье.

Что предшествовало

Об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой стало известно 22 августа, когда ее тело с ножевыми ранениями обнаружили на трамвайной станции в г. Шарлотт.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве – 34-летнего Декарлоса Брауна. Пока неизвестно, была ли потерпевшая Заруцкая знакома с нападающим и какие мотивы побудили его совершить атаку с ножом. В то же время распространяется информация, что этот человек уже неоднократно имел проблемы с законом.

Согласно судебным протоколам, Брауна неоднократно арестовывали с 2011 года. Среди обвинений были кража, ограбление с применением опасного оружия и распространение угроз. Однако почти все обвинения были сняты.

На ужасный инцидент отреагировал и президент США Дональд Трамп, он показал фото убитой украинки и преступника, который ее зарезал, и заявил, что эту женщину лишил жизни "сумасшедший монстр".

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии произошла трагедия с 63-летней украинкой Татьяной Кучеренко. Женщина ехала на электросамокате вдоль дороги, но по неизвестным причинам упала и умерла. Полиция ведет расследование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!