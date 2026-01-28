'Беспрецедентное событие': в Германии предлагают миллионное вознаграждение за информацию о виновниках блэкаута в Берлине

В Берлине объявили беспрецедентное миллионное вознаграждение за информацию о виновниках масштабного блэкаута. Три недели назад из-за поджога электросети без света остались тысячи домов и сотни предприятий.

Власти надеются, что большое вознаграждение поможет быстрее найти и привлечь к ответственности террористов. Об этом сообщает tagesschau.

Федеральное управление уголовной полиции и Федеральный генеральный прокурор призывают общественность предоставить информацию о лицах, которые повредили несколько высоковольтных силовых кабелей в Берлине в начале января.

По данным следствия, поджог привел к отключению электроэнергии в 45 000 домов и 2200 предприятий на юго-западе города. За информацию, которая поможет задержать виновников, предлагается вознаграждение до одного миллиона евро – призыв будет действовать до 24 февраля 2026 года.

Сенатор Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер назвала это "уникальным событием", отметив, что федеральное правительство никогда раньше не обращалось к свидетелям с публичным призывом такого масштаба.

Высокое вознаграждение должно помочь раскрыть акт "терроризма" в сотрудничестве с BKA и Федеральной генеральной прокуратурой.

Ответственность за нападение взяла на себя группа "Вулкан", которая, по данным следствия, действует с 2011 года и осуществляет поджоги электросетей, кабельных каналов вдоль железнодорожных путей, радиомачт и линий передачи данных, а иногда и служебных автомобилей. В прошлом ее деятельность включала поджоги объектов, связанных с компанией Tesla в Грюнхайде.

Правительственные круги считают высокий размер вознаграждения признаком того, что следствие пока не получило никаких существенных зацепок для задержания преступников.

Следователи продолжают расследование по подозрению в членстве в террористической организации, поджоге и нарушении работы государственных служб.

Как сообщал OBOZ.UA, мэра Берлина Кая Вегнера обвинили в том, что в первый день блэкаута он играл в теннис вместо того, чтобы публично координировать кризисную реакцию. Оппозиционная партия призвала его уйти в отставку, однако парламентская группа Христианско-демократического союза (ХДС) публично встала на его защиту и заявила о полной поддержке мэра.

