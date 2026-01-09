Играл в теннис, когда произошел масштабный блэкаут: мэра Берлина призвали уйти в отставку

Мэра Берлина Кая Вагнера обвинили в том, что в первый день блэкаута он играл в теннис вместо того, чтобы публично координировать кризисную реакцию. Оппозиционная партия призвала его уйти в отставку, однако парламентская группа Христианско-демократического союза (ХДС) публично встала на его защиту и заявила о полной поддержке мэра.

В то же время сам мэр признал, что допустил ошибки в коммуникации с общественностью. Об этом сообщают DIE ZEIT.

Масштабный блэкаут на юго-западе Берлина произошел после вероятного поджога кабельного моста, ответственность за который немецкие правоохранители связывают с левоэкстремистскими группировками. Без электроэнергии остались по меньшей мере 45 тысяч домохозяйств, а общее количество пострадавших, по словам Вегнера, достигло около 100 тысяч человек – это самое большое отключение света в послевоенной истории города.

Скандал вокруг мэра вспыхнул после того, как он признал: в первые часы после аварии играл в теннис вместе с сенатором по вопросам образования Катариной Гюнтер-Вюнш, что противоречило его первоначальным заявлениям о проведении выходных. Оппозиция обвинила Вегнера в дезинформации и потребовала его отставки.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) резко раскритиковала поведение мэра, назвав предоставление неполной и ложной информации неприемлемым в кризисных условиях. В то же время сам Вегнер отрицает любые нарушения, заявив, что оставался на связи и работал до и после личной активности.

Сейчас электроснабжение в городе полностью стабилизировано. Аварийные генераторы постепенно отключают, а специалисты работают над запуском дополнительной резервной линии, чтобы избежать подобных кризисов в будущем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, жители немецкой столицы Берлина, которые с 4 января живут без света, начали понимать украинцев, которые регулярно остаются без электроснабжения из-за атак страны-агрессора РФ. Некоторые из них сначала даже думали, что блэкаут возник из-за того, что на Германию также напали россияне.

