Белый дом показал созданное ИИ фото с Трампом и пингвином возле Гренландии: в сети смеются

В пятницу, 23 января, Белый дом распространил сгенерированную ИИ фотографию с президентом США Дональдом Трампом и пингвином на фоне заснеженного пейзажа, вероятно, намекая на Гренландию. Однако американцы не учли нюанс: эти пернатые не обитают на острове.

Видео дня

Соответствующее сообщение появилось на странице Белого дома в Х (ранее Twitter). Он собрал немало различных реакций в комментариях.

На фотографии изображены пингвин и мужчина, вероятно президент США. Перед ними горы, на которых можно заметить флаг острова.

В частности, несколько комментаторов отметили, что пингвины не живут в Гренландии и в качестве аргументов добавляли карту расселения пернатых. Некоторые даже обвинили авторов сообщения в некомпетентности.

"Двое иностранцев-нелегалов в Гренландии", – иронизировал один из комментаторов.

Другие же пользователи предлагали альтернативное развитие событий, изображенных на фотографии. В частности, вместо пингвина добавили настоящего жителя острова – белого медведя. По мнению пользователей, хищник встретил бы его не так приветливо, как пернатый.

Некоторые комментаторы предположили, что следующей целью американского президента может стать Марс, другие же предлагали слоганы для его новой политической кампании.

Напомним, после отказа от вторжения президент США Дональд Трамп обсуждает финансовый стимул для жителей Гренландии, чтобы обеспечить их лояльность по присоединению острова к США. Параллельно с этим глава Белого дома заявил о согласовании "рамок будущего договора" с НАТО по контролю над островом.

Также OBOZ.UA сообщал, в Евросоюзе заявили, что Белый дом не заставит Данию отдать США Гренландию. Такая практика недопустима как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы в отношении Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!