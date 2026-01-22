Трамп может предложить каждому жителю Гренландии миллион долларов за голосование по присоединению острова к США – медиа

После отказа от вторжения президент США Дональд Трамп обсуждает финансовый стимул для жителей Гренландии, чтобы обеспечить их лояльность по присоединению острова к США. Параллельно с этим глава Белого дома заявил о согласовании "рамок будущего соглашения" с НАТО по контролю над островом.

По данным Daily Mail, он рассматривает возможность предложить жителям Гренландии по 1 миллиону долларов каждому, если они поддержат присоединение к США. Таким образом, финансовый стимул может стать ключевым элементом в продвижении идеи присоединения острова.

По данным издания, глава Белого дома, после острого спора с Великобританией и другими союзниками по НАТО, отказался от погноз о вторжении на остров.

После переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что стороны согласовали "рамки будущего соглашения" по контролю над островом, который, по его словам, является важным для американской безопасности.

По словам министра иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссена, переход Гренландии под контроль США – "красная линия", которая не будет перейдена. Он подчеркнул, что Копенгаген оставит за собой Гренландию, несмотря на предыдущие требования главы Белого дома.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Евросоюзе заявили, что Белый дом не заставит Данию отдать США Гренландию. Такая практика недопустима как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы в отношении Украины.

Также напомним, финский президент Александр Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии на фоне посягательств на арктический остров со стороны президента США Дональда Трампа. Большинство вариаций носит негативный характер.

