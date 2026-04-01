В приоритете кибербезопасность и ПВО: Бельгия потратит миллиарды евро на усовершенствование военной инфраструктуры

Бельгийское правительство одобрило многомиллиардный 10-летний план реконструкции военной инфраструктуры страны. Его целью является поддержка усилий по набору персонала и усиление возможностей кибербезопасности и противовоздушной обороны.

Об этом пишет издание The Brussels Times. Известно, что армия Бельгии планирует до 2040 года подписать 40 тысяч новых контрактов с новобранцами и набрать 12 500 резервистов.

Подробности плана

Инвестиции будут сосредоточены на регионах Восточной Фландрии, Западной Фландрии и Эно, тогда как объекты кибербезопасности и противовоздушной обороны будут распределены по всей территории Бельгии. Специальные инвестиции также будут направлены на проекты в Брюссельском столичном регионе.

Ожидается значительное военное присутствие в Западной Фландрии, в частности площадка для обучения пилотов ракетных и беспилотных летательных аппаратов в Ломбардсейде и места расположения боевых подразделений в Коксейде и Морследе.

Тем временем в Восточной Фландрии планируют создать центр противовоздушной обороны в Урселе и центр морской безопасности в Звейндрехте.

План также предусматривает возвращение в распоряжение Министерства обороны объектов, которые сейчас используются как центры приема беженцев. После окончания срока действия концессий эти объекты будут использоваться как логистические и учебные центры.

Министр обороны Тео Франкен назвал этот план важным для защиты "свободы, процветания и образа жизни" Бельгии. Определенные объекты будут определены как стратегические резервы или открыты для совместного использования представителями оборонной промышленности и другими государственными органами.

Отмечается, что перечисленные пункты будут внедряться поэтапно, в соответствии с имеющимися бюджетными ресурсами.

