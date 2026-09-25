Бельгия тайно признала США ненадежным союзником: в FT раскрыли подробности

Бельгия признала , что после прихода к власти действующего президента США Дональда Трампа эта страна перестала быть надёжным союзником. Это признание зафиксировано во внутренних документах Министерства иностранных дел Бельгии.

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Брюссель будет делать ставку на развитие связей с оппонентами Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

Что известно

Издание утверждает, что ознакомилось с внутренним документом МИД Бельгии, в котором указано, что США во времена Дональда Трампа больше не являются надежным союзником. Поэтому внешнеполитическое ведомство страны призвало бельгийских чиновников развивать связи с его оппонентами для защиты интересов Бельгии.

"Поскольку в Европе нарастала тревога из-за явной враждебности Трампа по отношению к традиционным союзникам в регионе, министерство разработало стратегию "калибровки" взаимодействия с Вашингтоном, чтобы защитить интересы Бельгии, избегая при этом восприятия себя как "враждебного" государства, как следует из внутреннего документа. "Теперь очевидно, что американский партнер больше не является тем союзником, каким он был в прошлом", – говорится в стратегическом документе, подготовленном подразделением министерства по делам Америки и Карибского бассейна в конце 2025 года", – сообщили в FT.

Издание отмечает, что документ содержит призыв к "тщательному пересмотру отношений между Европейским союзом и Бельгией, с одной стороны, и США, с другой", ведь "динамика, которая сейчас наблюдается в Соединенных Штатах… вероятно, поставит под угрозу ряд жизненно важных интересов Бельгии и Европейского Союза".

В FT напомнили: после возвращения в Белый дом Трамп развязал торговую войну с ЕС, угрожал вторжением в Гренландию и поддерживал ультраправые партии. Эти далеко не дружественные шаги сопровождались его же заявлениями о "цивилизационном уничтожении" Европы, что привело к углублению трансатлантического раскола.

Значительная часть европейских лидеров, несмотря на это, подчеркивала важность союзнических отношений с США, от которых Европа в значительной степени зависит как в оборонной сфере, так и в торговле. Однако за кулисами в ЕС растет напряженность в отношении все более ненадежного партнера.

"В бельгийском документе говорится, что "взаимодействие с действующей администрацией США остается неотъемлемым", диалог с уровнями ниже федерального правительства следует "существенно усилить", в частности с республиканскими и демократическими штатами и мэрами крупных городов. Также рекомендуется продолжать переговоры с демократической оппозицией, взаимодействовать с Конгрессом и "выявлять новые поколения двухпартийных элит, которые могли бы сыграть определенную роль в завтрашней Америке", – отмечается в материале.

При этом авторы документа считают, что "не стоит недооценивать уважение, которое президент Трамп испытывает к королевским семьям".

Документ датирован 27 октября прошлого года. После этого король Бельгии Филипп уже летал в США для участия в чемпионате мира по футболу в июле, а королева Матильда сопровождала нескольких бельгийских министров в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН на этой неделе.

В документе также обозначены "стратегия и оперативная реализация" взаимодействия с США, а также риски, связанные с взаимодействием должностных лиц с администрацией Трампа. Авторы предлагали сосредоточиться на общих сферах интересов, таких как борьба с наркоторговлей.

"Нашим федеральным и региональным министрам нужно будет скорректировать… свое присутствие и действия…с учетом возможностей и рисков, связанных с этими визитами", – цитирует документ FT.

В материале отмечается, что министр иностранных дел Максим Прево, министр обороны Тео Франкен, министр финансов Ян Жамбон и министр внутренних дел Бернар Квентен посетили США в течение прошлого года.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел заявил, что документ является "внутренним рабочим документом" и что его содержание "следует отличать от согласованной политической стратегии".

"Оценка того, что международные события означают для Бельгии, включая её отношения с союзниками, является частью обычной работы Министерства иностранных дел. Изменения в политике США, естественно, требуют такого осмысления.Трансатлантические отношения меняются, и нам нужно учитывать это, защищая наши интересы и готовясь к будущему", – отметили в министерстве.

Во внутреннем документе обозначены четыре ключевые темы взаимодействия: экономические отношения, военные расходы, миграция и борьба с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

Что касается экономических отношений и торговли, авторы предупреждают, что "активизация нашего взаимодействия может повысить нашу уязвимость перед потенциальными точками трения, которые могут привести к новым протекционистским угрозам или ограничениям". Поэтому "диверсификация наших партнерств важна как никогда".

Министерство иностранных дел отметило, что администрация Трампа положительно воспринимает усилия по закупке американского оружия, но закупки европейского вооружения следует увеличить.

В документе отмечается, что наиболее перспективной сферой сотрудничества является борьба с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и терроризмом.

"Бельгия является крупным производителем синтетических наркотиков и ключевым пунктом ввоза кокаина через свой порт Антверпен, а также подверглась масштабным террористическим атакам в 2016 году", – отмечает FT.

В министерстве иностранных дел Бельгии считают необходимым активизировать сотрудничество с американскими ведомствами, однако предупреждают, что подход США к борьбе с наркоторговцами "по-видимому, рассматривается как военная операция, а не судебная, что ставит под сомнение сотрудничество европейской полиции".

Авторы также указывают на то, что сокращение США иностранной помощи может быть контрпродуктивным и укрепить наркокартели как "работодателей".

"Политика США в отношении кибернаблюдения и криптовалют может препятствовать финансовому отслеживанию и увеличивать риск коррупции", – говорится в докладе.

Министерство иностранных дел Бельгии охарактеризовало борьбу с терроризмом в США как "политизированную" и указало на существование "табу в отношении ультраправых, терпимость к враждебным нарративам [в Интернете] и дезинформации, а также попытки иностранного вмешательства... все это под видом свободы слова".

"Существует риск того, что обмен информацией и экстрадиция могут привести к смертным приговорам в США. По-прежнему важно определить точки пересечения интересов Бельгии и США, чтобы избежать пассивной позиции в двусторонних отношениях", – констатировали в МИД Бельгии.

Там подчеркнули: в глобальном плане перед правительством стоит задача удержать Бельгию "в числе партнеров, которых США воспринимают как невраждебных".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Бельгии резко отреагировали на идею финансирования Украины за счет замороженных активов РФ. Эта возможность, согласно позиции Брюсселя, "не подлежит обсуждению".

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