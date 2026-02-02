Беларусь увеличивает частоту вторжений воздушных шаров в воздушное пространство Польши и Литвы: в ISW объяснили, что это значит

Беларусь наращивает численность и частоту запусков аэростатов в воздушное пространство Польши и Литвы. Воздушные шары из Беларуси за последние четверо суток залетали в Польшу трижды, а в Литве в конце января зафиксировали в небе более 40 таких объектов за одну лишь ночь.

Видео дня

Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW). Аналитики расценивают действия потерявшей суверенитет Беларуси как элемент усилий "нулевой фазы" России по подготовке к будущей войне с НАТО.

Что известно

Аналитики констатировали, что Беларусь увеличивает количество и частоту запусков воздушных шаров в воздушное пространство Польши и Литвы.

Так, Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что Беларусь запускала "похожие на воздушные шары" объекты в воздушное пространство Польши в ночь с 31 января на 1 февраля. Польские военные считают, что белорусские аэростаты были запущены с целью разведки и проверки реакции противовоздушной обороны Польши.

Воздушные шары из Беларуси нарушали воздушное пространство Польши по меньшей мере трижды за последние четыре дня.

А в Литве заявили об "антирекорде" – 42 белорусских аэростата в воздушном пространстве страны в ночь на 28 января.

"ISW продолжает оценивать, что Россия де-факто аннексировала Беларусь, и, вероятно, использует вторжение в воздушное пространство Польши и Литвы из Беларуси в рамках своих усилий "нулевой фазы" – фазы создания информационных и психологических условий – для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем", – считают аналитики.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по оценкам ISW, Россия нацелилась на захват Донетчины, но не военным путем. И если агрессору удастся достичь задуманного, угрозы для Украины кратно возрастут.

Также аналитики отметили, что в России дали новый "сигнал" о мирных переговорах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!