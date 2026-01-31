В России дали новый 'сигнал' по мирным переговорам: в ISW объяснили, к чему готовится Кремль

В Кремле отвергли утверждение представителей администрации президента США Дональда Трампа о том, что на мирных переговорах нерешенным остается только территориальный вопрос. Москва считает его "важнейшим", однако называет "далеко не единственным", согласие по которому до сих пор не достигнуто.

Соответствующие заявления, сделанные помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым, свидетельствуют о нежелании Кремля идти на любые уступки в ходе переговоров. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Кремль готовит почву для оправдания отказа от завершения войны

Аналитики отметили, что Кремль не согласился с позицией США, что территориальный контроль над Донецкой областью остается единственным нерешенным вопросом на мирных переговорах между США, Украиной и Россией.

О том, что в рамках трехстороннего переговорного процесса мирные переговоры удалось сузить до "одного центрального вопроса" – судьбы Донецкой области – 29 января в интервью российскому телеканалу заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Однако Ушаков, который в последнее время стал едва ли не главным "комментатором" американо-российских переговоров от Кремля, взялся заочно спорить с Рубио.

Он заявил, что территориальные вопросы являются "самыми важными", но "многие другие вопросы остаются" на повестке дня.

"Комментарии Ушакова российским государственным телеканалам свидетельствуют о том, что Кремль продолжает создавать внутренние информационные условия, вероятно, пытаясь оправдать отказ России идти на уступки для мирного урегулирования путем переговоров", – отметили в ISW.

