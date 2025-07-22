Азербайджан передал России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге, которые привели к смерти

Азербайджанские следователи собрали доказательства того, что Зияддина и Гусейна Сафаровых – братьев, погибших в ходе массовых задержаний азербайджанцев в российском Екатеринбурге – запытали до смерти. Баку передал соответствующие материалы Москве.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. В комментарии турецкому бюро Report он подчеркнул, что Российская Федерация и Азербайджан проводят два отдельных расследования.

"Мы возбудили уголовное дело по факту насилия в отношении азербайджанцев. Как вы знаете, мы поддерживаем регулярные контакты с российской стороной – как со следственным комитетом, так и с генеральной прокуратурой. Российская сторона заявляет, что пострадавшие являются гражданами их страны, однако хотелось бы напомнить, что Азербайджан не признает двойное гражданство. Мы считаем их гражданами Азербайджана", – объяснил Алиев.

Поэтому правоохранители провели необходимые экспертизы, "которые, к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений", заявил генпрокурор.

Он подчеркнул, что его страна продолжает следственные действия. "Российская сторона сообщила мне, что следственный комитет проводит отдельное расследование фактов насилия. Мы надеемся, что возбужденное уголовное дело по этому вопросу даст результаты", – добавил Алиев.

Массовые обыски и задержания в домах азербайджанцев в Екатеринбурге сотрудники ФСБ РФ провели утром 27 июня 2025 года.

В ходе рейда были убиты два человека; еще несколько госпитализированы, остальных доставили в суд с видимыми следами побоев.

Жертвы являются братьями известного в Азербайджане журналиста Сейфаддина Гусейнли. По версии генпрокуратуры страны, 60-летний Гусейн Сафаров, занимавшийся малым предпринимательством, был убит в отделении внутренних дел по Екатеринбургу. Его 55-летниго брата Зияддина Сафарова, работавшего таксистом, убили в служебной машине.

Гусейна и Зияддина похоронили в азербайджанском городе Агджабеди 1 июля.

ГП Азербайджана возбудила уголовное дело по семи статьям, в том числе об убийстве, совершенном с особой жестокостью или общеопасным способом; убийстве двух или более лиц; превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев получил в подарок шевроны боевых бригад Сил обороны Украины, которые сражаются против ВС РФ. Политик поблагодарил и призвал украинцев продолжать борьбу.

– 19 июля Ильхам Алиев выразил поддержку Украине и призвал "никогда не соглашаться с оккупацией". Лидер Азербайджана провел параллель между российским вторжением в Украину и оккупацией Карабаха Арменией.

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