Президенту Азербайджана Алиеву подарили шевроны украинских боевых бригад: как он отреагировал. Видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил в подарок шевроны боевых бригад Сил обороны Украины, которые сражаются против армии РФ на фронте. Политик поблагодарил и призвал украинцев продолжать борьбу против оккупантов.

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Подарок азербайджанскому лидеру сделала украинская журналистка Елена Курбанова. Видео момента попало в сеть.

"Самое ценное, что мы живем благодаря нашим защитникам. Потому что наша армия – это единственная граница безопасности для Украины", – сказала журналистка.

Ильхам Алиев поблагодарил за подарок.

"Спасибо большое. Продолжайте в том же духе", – пожелал он.

Российские пропагандисты бурно отреагировали на поступок азербайджанского лидера и заговорили об "эскалации".

"Зачем он это делает? Неужели так обижен на нас? Или провоцирует нас на резкие заявления и дальнейшую эскалацию?" – возмутилась пропагандистка Юлия Витязева.

А рупор Кремля Владимир Соловьев пожаловался, что Алиев принял "шевроны националистических батальонов".

Курбанова в свою очередь высмеяла истерику среди путинистов.

"Националистические батальоны на бандеромобилях доехали даже до Азербайджана. Как же я люблю, когда вата горит", – написала она в Instagram Stories.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля Ильхам Алиев выразил поддержку Украине и призвал "никогда не соглашаться с оккупацией". Лидер Азербайджана провел параллель между российским вторжением в Украину и оккупацией Карабаха Арменией.

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