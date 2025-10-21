Австрия закрывает последний центр для приема беженцев из Украины: в чем причина и какие последствия

В Австрии решили закрыть последний центр приема беженцев из Украины. Пункт для украинцев в венском районе Хитцинг прекратит свою работу к концу 2025 года.

Канцелярия городского советника по социальным вопросам Петера Хакера объяснила это решение тем, что приют, которым управляет организация Volkshilfe, уже переполнен. Об этом сообщает австрийский портал ORF.

Мест для беженцев не осталось

Центр приема беженцев из Украины в венском районе Хитцинг может принять около 200 человек. По данным города, центр уже некоторое время работает на полную мощность, но теперь он закрывается.

В заявлении городской канцелярии говорится, что Вена была последней федеральной землей, имеющей собственный центр приема для перемещенных лиц из Украины.

С момента открытия центра прибытия помощь получили 8900 перемещённых украинцев. Им предоставляется краткосрочное размещение, питание, консультации, помощь в организации приёма, регистрации в полиции и организации дальнейшего переезда в федеральные земли.

Федеральное правительство выплачивает единовременное первоначальное пособие в размере 190 евро на человека. Эта сумма не индексировалась с 2022 года и покрывает лишь малую часть расходов, согласно данным Венского социального фонда.

В настоящее время в Вене базовую медицинскую помощь получают 10 786 выходцев из Украины. В Австрии их число составляет около 30 тысяч. Венский социальный фонд уже несколько раз объявлял о закрытии программы.

Напомним, в Германии значительно возросло количество украинских беженцев, которые бегут от войны. По данным Федерального министерства внутренних дел страны, в сентябре через систему регистрации "Бесплатно" было распределено 18 755 граждан Украины, по сравнению с 11 277 лицами в августе и 7 961 – в мае.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинским беженцам в США, которые находятся по программе Uniting for Ukraine, с 16 октября нужно заплатить 1000 долларов, чтобы остаться в стране. Запросы на пребывание в США без внесения этого сбора в установленный срок не будут одобрять.

