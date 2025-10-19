Придется заплатить более 40 тыс. грн, чтобы остаться: украинским беженцам обновили правила

Украинским беженцам в США, которые находятся по программе Uniting for Ukraine, теперь нужно заплатить 1000 долларов (41 852 грн), чтобы остаться в стране, начиная с 16 октября 2025 года. USCIS не будет одобрять запрос на пребывание в США без внесения этого сбора в установленный срок, за исключением лиц, имеющих право на освобождение.

Об этом говорится в информации, появившейся на сайте службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Сбор касается условно-досрочного освобождения иммигрантов.

Он рассчитан на 2025 финансовый год и подлежит ежегодной коррекции с учетом инфляции. Плата должна быть внесена до получения условно-досрочного освобо ждения или его продления (повторного условно-досрочного освобождения).

USCIS отмечает, что сбор не нужно платить только тем, кто имеет право на исключение. Если иммигрант не оплатит сбор в установленный срок, запрос на условно-досрочное освобождение рассматриваться не будет, и предоставление права на пребывание в США будет отложено.

После того как USCIS определит возможность одобрения вашего запроса на условно-досрочное освобождение, беженец получит уведомление с инструкциями по оплате и конечным сроком оплаты. Только после внесения сбора служба сможет официально одобрить запрос на пребывание.

Эти меры USCIS называет частью защиты законной иммиграции, несмотря на временные приостановки работы правительства США. Они направлены на поддержание правового порядка и обеспечение финансовой стабильности программы для беженцев.

Нововведение означает, что каждый украинский беженец, который планирует находиться в США по программе Uniting for Ukraine, должен учитывать дополнительные расходы в размере 1000 долларов США. Отсутствие своевременной уплаты может привести к отказу в продлении пребывания, даже если все остальные условия программы выполнены.

