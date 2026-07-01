Акцент на дронах и дешевых системах: Великобритания начала реформировать свою армию по образцу Украины

Великобритания объявила об одной из крупнейших реформ своих вооруженных сил за последние десятилетия. Страна учится на опыте войны в Украине и копирует успешную стратегию Киева, сосредоточиваясь на "недорогих системах, способных уничтожать дорогостоящие цели", а также на новых технологиях, разработка которых занимает недели, а не годы.

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Об этом пишет Politico. Подробный план инвестиций в оборону во вторник, 30 июня, был опубликован на сайте британского правительства.

На протяжении десятилетий значительная часть военной мощи Великобритании опиралась на морскую мощь. Большие и дорогие военные корабли, такие как авианосцы и подводные лодки, способные запускать ядерные ракеты, составляли основную часть военного потенциала, который Великобритания могла задействовать как в мирное время, так и во время войны.

Однако вторжение России в Украину перевернуло старую модель европейской обороны. Оно выявило уязвимость дорогостоящих систем, подчеркнуло необходимость больших поставок недорогих дронов и боеприпасов, а также ускорило переход к автономным системам, системам наведения на цель на основе искусственного интеллекта и быстрым инновациям на поле боя.

"Этот шаг свидетельствует о том, как правительство намерено достичь целей прошлогоднего Стратегического обзора обороны, в котором содержалось предупреждение о том, что "межгосударственные конфликты вернулись в Европу", после кризиса с финансированием, который вынудил бывшего министра обороны Джона Хили неожиданно уйти в отставку в начале этого месяца", — отмечает Politico.

Что известно о реформировании британской армии

В правительстве подчеркнули, что Вооруженные силы Великобритании будут готовы и оснащены для ведения войн настоящего и будущего благодаря исторической инвестиции в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов, направленной на финансирование основного оборудования и технологий.

Предусмотрено дополнительное финансирование для повышения боевой готовности и ускорения внедрения беспилотных технологий, разработки новых истребителей и укрепления ядерного потенциала Великобритании.

"В течение следующих четырех лет на модернизацию вооруженных сил Великобритании будет выделено почти 300 миллиардов фунтов стерлингов для оснащения их самым современным оборудованием", – говорится в сообщении.

Интересно, что не будут выделены новые средства на строительство до восьми эсминцев с управляемым ракетным вооружением типа 83 и фрегатов типа 32 – проектов, которые должны были стать ключевой составляющей восстановления численности Королевского флота в 2030-х годах.

Вместо этого Великобритания будет инвестировать в как минимум шесть новых боевых кораблей общего назначения (Common Combat Vessels), которые будут выполнять функции кораблей управления для беспилотных систем. Это заслуживает внимания, поскольку Украина разгромила Черноморский флот России с помощью комбинации морских и воздушных дронов и ракет.

Также стало известно, что будет выделено более восьми миллиардов фунтов стерлингов, что позволит развить программу, в рамках которой совместно с союзниками – Японией и Италией – будет создан стелс-истребитель нового поколения для Королевских ВВС.

Дроны в центре внимания

Более пяти миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет будет выделено на финансирование перехода британских Вооруженных сил на использование дронов. В рамках этой программы 650 миллионов фунтов стерлингов будет направлено на закупку недорогих одноразовых автономных систем, в частности дронов и беспилотных наземных транспортных средств, с целью быстрого повышения боевой эффективности армии, коммандос и специальных подразделений.

Министерство обороны привело в качестве примера подхода, который следует перенять, 200 000 беспилотников, используемых ежемесячно в Украине.

"Технологии на поле боя меняются с молниеносной скоростью. Четкий урок, который мы извлекли из опыта Украины, свидетельствует о том, что дроны изменили характер ведения войны", – отметил Росс Эксли, вице-президент по вопросам оборонной стратегии в британской технологической компании Hadean, входящей в состав правительственного Совета по вопросам оборонной промышленности (DIP).

Теперь DIP будет финансировать крупнейший в Европе центр испытаний дронов, который будет работать совместно с новой оперативной группой с целью постоянного наращивания объемов производства, чтобы обеспечить британские Вооруженные силы беспилотниками.

Старший научный сотрудник аналитического центра RUSI Тим Вилласи-Вилси отметил, что ситуация является "несколько ироничной". Великобритания начала обучать украинцев еще в 2022 году, а теперь, наоборот, они могут обучать британцев, показывая, как сейчас следует вести войну.

"Это такая война, которую мы не смогли бы вести. Мы продержались бы не более нескольких недель", — сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания испытала новые дальнобойные системы вооружения, которые в будущем могут пополнить арсенал Украины. Новые платформы способны поражать цели на расстоянии более 480 километров и потенциально могут достигать Москвы.

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