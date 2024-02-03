Сегодня я нахожусь под впечатлением от одной новости, от которой я нахожусь в легком ох**. Вызвавшее жестокие споры агентство ООН по оказанию помощи палестинцам в секторе Газа было номинировано на Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что некоторые из его сотрудников обвиняются в убийствах и похищениях израильтян 7 октября! Еще раз: организация, работники которой являются террористами, представлена к Нобелевской премии мира.

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Норвежский депутат от Лейбористской партии Асмунд Аукруст сообщил в четверг местной газете, что он номинировал Агентство Организации Объединенных Наций для помощи и работ (БАПОР) "за его долгосрочную работу по оказанию жизненно важной поддержки Палестине и региону в целом".

"Эта работа имела решающее значение на протяжении более 70 лет, а в последние три месяца она стала еще более важной", — сказал Аукруст, который также является заместителем председателя комитета по иностранным делам норвежского парламента.

Номинация на эту знаковую награду произошла в то время, когда норвежские чиновники пытаются убедить западных союзников пересмотреть свое решение сократить финансирование агентства из-за появившегося на прошлой неделе израильского досье, описывающего, как дюжина сотрудников БАПОР, включая нескольких учителей, участвовали в резне, организованной Хамасом 7 октября прошлого года.

До сих пор я думал, что меня уже трудно чем-то удивить. И вот на тебе… Никогда не говори никогда.