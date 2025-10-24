Российские военные самолеты снова нарушили воздушное пространство Литвы: в небо подняли Eurofighter Typhoon

Военные самолеты России снова вторглись в воздушное пространство Литвы, что вызвало срочную реакцию НАТО. Вечером 23 октября Воздушные силы Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай.

Как сообщила пресс-служба литовской армии, российские самолеты Су-30 и Ил-78 пролетели примерно 700 метров над территорией страны и находились в литовском небе около 18 секунд, после чего покинули воздушное пространство.

Реакция союзников НАТО

Сразу после инцидента с базы НАТО были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon Воздушных сил Испании, которые сейчас выполняют миссию воздушного патрулирования над Балтийским регионом. Они совершили вылет в район нарушения и продолжают патрулирование над местом инцидента.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Министерство иностранных дел вызовет представителей посольства РФ, чтобы выразить официальный протест против "безрассудного и опасного поведения" Москвы.

Премьер-министр Литвы Инга Ругиниене также отреагировала на событие, назвав Россию "государством-террористом", которое пренебрегает международным правом и безопасностью соседей. По ее словам, повторение подобных инцидентов является свидетельством того, что Кремль пытается испытать пределы терпения союзников НАТО.

Предыдущие случаи

Это не первый инцидент такого типа: 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, игнорируя сигналы от итальянских пилотов F-35. Тогда военная разведка Эстонии заявила, что действия российских пилотов не представляли прямой угрозы, но свидетельствовали о демонстрации пренебрежения к международным нормам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Россия регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. Недавно самолеты Альянса были подняты в воздух в ответ на очередную российскую провокацию, параллельно в Европе пытаются выяснить, причастна ли РФ к активности беспилотников в приграничных районах и вблизи инфраструктуры.

