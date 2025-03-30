10 случаев очевидного плагиата: новый премьер Канады попал в скандал из-за своей диссертации 30-летней давности

Новый премьер-министр Канады Марк Карни попал в громкий скандал из-за обвинений в плагиате. Журналисты и ученые обнаружили не менее 10 случаев некорректного заимствования в его докторской диссертации, которую он защитил почти 30 лет назад в Оксфордском университете.

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Об этом пишет издание National Post. Так, в диссертации Карни 1995 под названием "Динамическое преимущество конкуренции" есть несколько разделов, где он якобы использовал полные цитаты, перефразированные отрывки или слегка модифицированные фрагменты из четырех предыдущих научных работ - без должной ссылки на авторов.

Руководитель докторской диссертации Марка Карни в Оксфордском университете недавно рассказала, что Карни закончил свою диссертацию "чрезвычайно быстро" менее чем за два года.

"Он просто прямо повторяет без цитат. Это то, что мы называем плагиатом", – сказал доцент и член консультативного комитета президента UBC Okanagan по дисциплине студентов, занимающийся делами о плагиате для университета, Джеффри Сигалет.

Либеральная партия, которую представляет Карни, уже отреагировала на обвинения. Представительница его кампании Изабелла Орозко-Мэдисон назвала эти заявления "безответственной неправильной характеристикой" работы политика.

Напомним, новый премьер-министр Канады Марк Карни впервые после назначения пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся на фоне обостренных отношений между странами из-за начавшейся Трампом торговой войны и его угроз аннексировать соседнюю страну.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Марк Карни заявил, что не ожидает от переговоров с Трампом каких-либо сдвигов. Он призвал свою страну "резко снизить зависимость от США", ведь Вашингтон больше не является надежным партнером.

С начала марта Трамп ведет торговую войну против Канады. Недавно президент США снова пригрозил этой стране. Политик подчеркнул, что не собирается субсидировать другую страну, и снова выразил желание присоединить Канаду к США как 51 штат.

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