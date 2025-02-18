Зимний треугольник встречается с 'треугольником Марса': жители Земли увидят яркое зрелище

В этом месяце жители Земли могут увидеть яркое космическое зрелище. На ночном небе зимний треугольник встречается с "треугольником Марса".

Видео дня

Зимний большой, почти равносторонний треугольник состоит из трех самых ярких звезд на небе. А в "треугольник Марса" входят звезды и Красная планета, пишет Space.com.

По словам астрономов, зимний треугольник доминирует на юго-восточном небе с наступлением темноты. В него входит три ярких звезды из разных созвездий. Самая яркая голубовато-белая звезда Сириус из Великого Пса. Эксперты подчеркивают, что это самая яркая из всех звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом.

Следующим является желто-белый Процион из Малого Пса. А замыкает тройку румяна Бетельгейзе в созвездии Ориона, известная своей нерегулярной яркостью.

Именно в таком порядке на небе появляются эти звезды, когда сумеречное небо темнеет. Эта звездная тройка пересекает меридиан примерно в 21:00. А в 2 часа ночи, треугольник начинает заходить на юго-западе, говорят астрономы.

Обычно это самый выразительный треугольный звездный рисунок зимнего неба. Но в этом году исключение, говорят ученые. Ведь на вечернем небе можно заметить гораздо меньшую конфигурацию треугольника, которая, правда, временная, ведь состоит не только из звезд.

Возвращаясь прямо к востоку этой недели примерно в 18:30, можно увидеть почти идеальный равнобедренный треугольник, образованный яркими звездами, обозначающими головы Близнецов, Поллукса и Кастора, а также блестящую планету Марс.

Яркий желто-оранжевый свет Красной планеты сияет в вершине "марсианского треугольника". А оранжевая звезда Поллукс и соседняя белая звезда Кастор образуют основу перевернутого треугольника.

Но в отличие от зимнего треугольника, состоящего из неподвижных звезд, марсианский будет постоянно меняться в ближайшие недели, поскольку Марс будет медленно менять свое положение в отношении фоновых звезд, отмечают астрономы.

Марс сейчас удаляется от Земли, поэтому станет более тусклым в ближайшие дни и недели. Потому исследователи советуют не пропустить наблюдение за яркими фигурами, которые сейчас можно увидеть в небе.

Ранее OBOZ.UA писал, что чрезвычайно редкое "кольцо Эйнштейна" заметили вблизи Земли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!