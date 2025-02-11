Чрезвычайно редкое 'кольцо Эйнштейна' заметили вблизи Земли

Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства (ESA) обнаружил редчайшее кольцо Эйнштейна вблизи Земли. Световые кольца возникают, когда две галактики почти идеально выровнены, одна за другой.

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Это яркое кольцо является одним из лучших примеров гравитационного линзирования – явления, которые Альберт Эйнштейн предсказал в 1915 году. Кроме созерцания эстетической привлекательности, оно позволило исследователям "взвесить" темную материю в центре галактики, находящейся на расстоянии почти 600 миллионов световых лет, пишет Space.com.

Космический аппарат Европейского космического агентства (ESA) был запущен в июле 2023 года. И это ошеломляюще, что Euclid заметил свою первую сильную гравитационную линзу, когда он начал строить самую точную 3D-карту Вселенной, которую когда-либо создавали, говорят ученые.

По словам экспертов, карта углубляется в 10 млрд лет космической истории, помогая ученым исследовать тайны темной Вселенной: темную материю и темную энергию. Поэтому Euclid получил прозвище "детектив темной Вселенной".

Кольцо Эйнштейна, замеченное телескопом ESA, находится в галактике NGC 6505, которая расположена в 590 миллионах световых лет от Земли, что считается близкой по космическим меркам, пишет PopularScience.

Интересно, что свет, образующий идеальное кольцо Эйнштейна, зафиксировавшего Euclid, происходит из более отдаленной галактики. Эта неизвестная далекая фоновая галактика находится на расстоянии примерно 4,42 миллиарда световых лет от нас, и ее свет искажается гравитацией во время ее поездки, говорят специалисты.

Команда исследователей назвала ее "линзой Альтьери" в честь ее первооткрывателя, астронома Бруно Альтьери.

"Образование полных колец Эйнштейна, подобных NGC 6505, является очень редким событием, потому что для этого нужно, чтобы галактика-линза и галактика-источник были идеально выравнены с нашим телескопом", – подчеркнул член команды и исследователь Национального института астрофизики Массимо Менегетти.

OBOZ.UA ранее писал, что телескоп Hubble зафиксировал кольцевидную галактику.

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