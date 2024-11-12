Жители США стали свидетелями поразительного зрелища: спутник Starlink упал на Землю и сгорел как огненный шар. Видео

Тысячи жителей юго-востока США стали свидетелями поразительного зрелища. Они сообщали о неизвестном летающем объекте, который начал распадаться прямо у них на глазах.

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Одни считали, что это метеорит, другие убеждали, что в небе загорались огни от НЛО. Однако на самом деле источником небесного шоу стал спутник Starlink, который упал на Землю и сгорел как огненный шар, пишет Space.com.

По словам астронома и исследователя космических кораблей Джонатана МакДауэла из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, яркий объект, вероятно, был спутником Starlink 4682, запущен в августе 2022 года.

Аппарат пролетел над Айдахо, Вайомингом, Колорадо и Оклахомой, прежде чем окончательно распасться в небе над Техасом.

По даным отчетов очевидцев, предоставленных Американскому метеоритному обществу (AMS), огненный шар был впечатляющим. "Лучше всего за всю историю", – написал Кевин В. из Маккини, штат Техас.

"Самое удивительное, что я видел за очень долгое время", – поделился впечатлениями другой свидетель в Кантоне.

"Я видел ее как блестящую область, которая стала большим огненным шаром, расколовшейся", – описал Райан Т. из Кауфмана.

Поскольку таких повторных входов Starlink становится все больше и SpaceX продолжает запускать спутники еженедельно, некоторые астрономы и экологи говорят, что последствия этих повторных входов недостаточно ясны и могут нанести вред атмосфере Земли.

По словам экспертов, когда спутники сгорают в атмосфере, они высвобождают вредный оксид алюминия, который может повредить защитный озоновый слой Земли и изменить его способность отражать солнечный свет. Эти факторы изменяют температуру верхних слоев атмосферы.

"Если мы ничего не сделаем, то увидим глобальное влияние в течение следующих 10 лет", – подчеркнул доцент кафедры астронавтики Саутгемптонского университета в Великобритании Минкван Ким.

Ранее OBOZ.UA писал, что над Киевом зафиксировали парад спутников Starlink.

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