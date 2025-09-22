Жило еще до динозавров: ученые обнаружили сенсационное существо

Размышляя о динозаврах, мы часто задумываемся и над тем, как выглядела фауна Земли еще до появления этих ящеров? И ученые недавно нашли еще один ответ на этот интересный вопрос.

В слоях древнего песчаника нашли крошечный ископаемый фрагмент останков рептилии, пролежавший там более 240 миллионов лет. Как пишет издание Live Science, в породу он попал еще до появления динозавров.

Это маленькое существо, похожее на ящерицу, установило новый рекорд: теперь оно считается самым древним известным лепидозавром. Ранее этот титул принадлежал роду Wirtembergia, но он появился на 3–7 миллионов лет позже.

Лепидозавры — это большая группа, к которой относятся ящерицы, змеи и единственный ныне живущий представитель отряда ринхоцефалий — новозеландская туатара. Последняя имеет титул "живого ископаемого существа", поскольку она почти не изменилась со времен мезозойской эпохи.

Новый ископаемый вид также отнесли к ринхоцефалиям, ведь его череп и скелет сохранились почти полностью, что и позволило классифицировать его именно таким образом. "У этого создания были относительно большие треугольные зубы. Предположительно, оно использовало их, чтобы прокалывать и разрывать твердые покровы насекомых — почти так же, как это делает современная туатара", — объяснил палеонтолог позвоночных Майкл Бентон из Бристольского университета.

Найденному доисторическому существу дали название Agriodontosaurus helsbypetrae, что означает "свирепый, зубастый ящер из песчаниковой формации Хелсби". Именно в этой местности британского графства Девон обнаружили на пляже останки данного лепидозавра.

Когда окаменелости проанализировали, в них нашли целый ряд известных и характерных черт лепидозавров. Но некоторые особенности, открытые благодаря синхротронной компьютерной томографии, стали неожиданностью для ученых. "Новый ископаемый материал почти не имеет тех признаков, которых мы ожидали... Он не похож ни на что из известного и заставляет нас заново переосмысливать эволюцию ящериц, змей и туатары", — говорит палеобиолог Дэн Марке из того же университета.

В частности, ученые предполагали, что у первых лепидозавров должна была быть зубастая небная пластина и подвижный сустав в черепе. Но у Agriodontosaurus этого не обнаружили, зато зубы у него были удивительно большими. "Этот образец не только дает важную информацию о том, каким был череп у предков всех лепидозавров, но и добавляет доказательств того, что туатара — несмотря на статус "живого ископаемого существа" — принадлежит к некогда разнообразному ряду древних рептилий с богатой эволюционной историей", — заключает Марке.

