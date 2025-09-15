Главный хищник ледникового периода: биолог рассказал о самом большом льве в истории

Самый большой лев, когда-либо живший на Земле, обитал не в Африке, а бродил по территории современных Соединенных Штатов. Доисторический Panthera atrox, широко известный как американский лев, был не только самым крупным из когда-либо зарегистрированных видов кошачьих, но и одним из самых могущественных хищников ледникового периода.

Американский биолог-эволюционист Скотт Трэверс, работающий в Ратгерском университете (штат Нью-Джерси), в статье для Forbes рассказал об этом животном. "История американского льва – это история о могуществе, выживании и, в конечном итоге, вымирании", – написал он

Какими были американские львы?

Ископаемые останки позволяют предположить, что самцы могли весить до 350 кг, а некоторые особи – даже бельше 360 кг. Panthera atrox были примерно на 25% больше самых крупных современных львов – африканских (Panthera leo).

Длина тела от носа до хвоста составляла более 3,3 м, и они обладали мускулистыми лапами и мощными челюстями, приспособленными для охоты на крупную добычу.

Для сравнения: современные африканские львы обычно весят от 150 до 225 кг. "Американский лев был не просто крупнее, это был зверь совершенно иного масштаба", – заявил ученый.

Где обитали Panthera atrox?

Их останки находили на обширной территории Северной Америки – от Аляски до Мексики и от Калифорнии до Флориды. Очень много находок археологи делали на смоляных карьерах Ла-Бреа (штат Лос-Анджелес).

"Они делили континент с другими представителями мегафауны, такими как мамонты, мастодонты, гигантские наземные ленивцы и саблезубые кошки. В этой экосистеме американский лев, вероятно, был доминирующим хищником, возможно, даже бросая вызов стаям ужасных волков и конкурируя с короткомордыми медведями", – поделился предположениями исследователей Скотт Трэверс.

Американские львы любили поселяться на открытых лугах, лесных опушках и в поймах рек. Эти места были богаты добычей (бизоны, верблюды, лошади и даже молодые мамонты). Изотопный анализ окаменелых костей показывает, что рацион гигантских львов был удивительно похож на рацион современных сородичей: охотились они в основном на крупных травоядных, которых убивали из засады.

Неизвестно, охотились ли Panthera atrox в одиночку или небольшими семейными группами. Ученые склоняются к теории, что у этого вида мог существовать определенный уровень социального сотрудничества, особенно для охоты на больших животных.

Как вымерли американские львы?

Как и многие гиганты ледникового периода, американский лев исчез около 11 000 лет назад во время значительных климатических потрясений, известных как четвертичное вымирание. С отступлением ледников и повышением температуры экосистемы Северной Америке начали меняться: пастбища уступили место лесам, а крупные травоядные, от которых зависели львы, начали исчезать.

Но природные условия были не единственным фактором. К этому времени люди уже прибыли в Северную Америку, вероятно, через Берингов перешеек. Ранние охотники-люди, вооруженные каменными орудиями и действуя группами, представляли собой новую угрозу – не столько для львов, сколько для их кормовой базы. Исследователи считают, что сочетание изменения среды обитания и антропогенного воздействия привело к вымиранию Panthera atrox.

Знаменитый саблезубый кот вымер в тот же период. Такая же участь постигла ужасного волка, мамонта и гигантского наземного ленивца. Это массовое вымирание навсегда изменило экосистемы Северной Америки.

