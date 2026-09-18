Земля меняет свою форму: ученые назвали причину

Несмотря на то, что из космоса планета Земля кажется идеально гладким и круглым шаром, ее реальный рельеф существенно отличается от классической сферы. Постоянная динамика внутри земных недр, движение тектонических плит и климатические процессы заставляют земную кору медленно менять свои очертания.

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Последние наблюдения ученых показывают, что Земля постепенно теряет свою сплюснутость на полюсах и становится несколько более круглой. Как отмечает IFLScience, сдвиги в геометрии планеты происходят в основном с неуклонной точностью, вызывая значительный интерес среди специалистов, исследующих глобальные изменения окружающей среды.

Причины геометрических трансформаций

Наука геодезия изучает пространственные параметры Земли и ее гравитационные колебания ещё с 1970-х годов с помощью специальных лазеров и спутниковых систем. Недавно греческий исследователь из Университета Аристотеля в Салониках применил технологию GPS, чтобы проанализировать динамику этих процессов за последние десятилетия. Результаты показали, что в период с конца 1990-х по 2015 год скорость поднятия земной коры на полюсах увеличилась вдвое – с 0,5 до 1,0 миллиметра в год.

Главной движущей силой этого явления стало глобальное потепление и интенсивное таяние полярного льда. Когда огромные массы льда превращаются в воду, они стекают в океанические бассейны вблизи экватора. Снижение давления на полюсах позволяет твёрдой коре расправляться и подниматься, тогда как накопившаяся у экватора вода, напротив, давит на поверхность и заставляет ее проседать.

Различия в гравитационных данных и последствия для времени

Примечательно, что геометрические изменения земной коры и ее гравитационное поле по-разному реагируют на перераспределение воды. Измерения гравитации фиксируют отток массы от полюсов и ее концентрацию в более низких широтах, из-за чего гравитационное поле у экватора становится более выпуклым.

Однако физическая поверхность под этой дополнительной весовой нагрузкой прогибается внутрь, что подтверждает: реакция твердого основания и реакция гравитации не тождественны.

Сдвиг массы и изменение геометрической формы планеты напрямую влияют на скорость ее вращения вокруг собственной оси. Это может привести к колебаниям продолжительности астрономического суток и нарушить стабильность международных систем отсчета времени.

Не исключено, что уже в 2029 году ученым придется впервые скорректировать всемирное координированное время, введя отрицательную високосную секунду.

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